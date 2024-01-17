موعد ترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الغطاس 2024

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة، المقبلة قداس عيد الغطاس المجيد 2024، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.

يأتي وذلك بحسب عادته السنوية، إذ يقضى البابا عيدي الميلاد والقيامة المجيد مع شعب القاهرة، وليلة رأس السنة وعيد الغطاس مع شعب الإسكندرية وهو نفس النظام الذي كان متبعا أيضا في عهد البابا الراحل شنودة الثالث.

الاحتفال به بالأردن؟

ويترأس الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، الجمعة، صلوات عيد الغطاس المجيد على ضفاف نهر الأردن، الذي تعمد فيه السيد المسيح، ولعيد الغطاس المجيد عدة أسماء منها عيد الظهور الإلهي، وعيد الثيؤفانيا، وعيد الأنوار، والإبيفانيا.

عيد الغطاس؟

هو عيد (الأبيفانيا) Epiphany (إيبيفاني) وهو عيد الغطاس المجيد، هي معمودية بالتغطيس "وللوقت وهو صاعد من الماء" ولذلك نسمى المعمودية "الغطاس"، وأي معمودية ليست بالتغطيس هي معمودية باطلة أو شكلية أو بلا قيمة.

و"عيد الغطاس" عيد الظهور الإلهى بحسب العقيدة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي، كما أنه من الأعياد "السيدية" وتحتفل به الكنيسة على مدار ثلاث أيام متتالية ويمنع فيه الصوم الانقطاعي، ويرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقًا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية.

لماذا يُحتفل به ليلًا؟

لقد كان مسيحيوا الشرق يحتفلون بعيدي الميلاد والغطاس طوال الثلاثة قرون الأولى.. وحيث أن الرب ولد ليلًا فكان الاحتفال بالعيدين معًا ليلًا، ولكن بعد اكتشاف موعد العماد منفصلًا عن موعد الميلاد، وذلك من خلال المؤلفات اليهودية للمؤرخين، والتي جمعها تيطس الروماني، ونقلها من أورشليم إلي روما، جعلوهما عيدين يحتفلون بهما في موعدين مختلفين، ولكن ليلًا كعادتهم قبل فصل العيدين. وهكذا أخذ الغرب عن الشرق هذه العادة، وذلك من خلال الانفتاح الذي حدث.. كما شهد كاتيانوس.. "وكان الغربيون ولا يزالون يقيمون في هذا اليوم احتفالًا بسجود المجوس اللذين بواسطتهم أعلن المسيح ذاته للأمم".