الأنبا مينا يترأس سيامة كاهن في إيبارشية غربي كندا

شهدت إيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا السبت الماضي، إضافة رعوية جديدة بسيامة أحد خدامها كاهنًا لينضم إلى مجمع كهنة الإيبارشية.



كان أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا مينا قد صلى القداس الالهي وعقب صلاة الصلح تمم نيافته طقس سيامة الشماس بيشوي شنودة كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس الرسول بمدينة إدمنتون بكندا باسم القس مارك.



تدشين معمودية ورسامة شمامسة بكنيسة مار مينا



وكان قد صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار مينا بكمبوند وصال بمدينة الشروق.



وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثاني دشن نيافته قبل صلاة القداس معمودية الكنيسة، وبعد صلاة الصلح تمم نيافته رسامة ٧٤ من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل) و١١ آخرين برتبة أغنسطس (قارئ)، وهو أولى رسامات الشمامسة بالكنيسة.



شارك في الصلوات كاهن الكنيسة الأب القمص موسي رشاد وخورس شمامستها، وأسر الشمامسة الجدد.



كما شارك في الصلوات الأب القس مينا ولسن وهو المهندس الذي شارك في بناء الكنيسة قبل الكهنوت.



ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة المقبل، قداس عيد الغطاس المجيد 2024، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.

ويأتي ذلك بحسب عادته السنوية، إذ يقضى البابا عيدي الميلاد والقيامة المجيد مع شعب القاهرة، وليلة رأس السنة وعيد الغطاس مع شعب الإسكندرية وهو نفس النظام الذي كان متبعا أيضا في عهد البابا الراحل شنودة الثالث.

عيد الغطاس؟

هو عيد (الأبيفانيا) Epiphany (إيبيفاني) وهو عيد الغطاس المجيد، هي معمودية بالتغطيس "وللوقت وهو صاعد من الماء" ولذلك نسمى المعمودية "الغطاس"، وأي معمودية ليست بالتغطيس هي معمودية باطلة أو شكلية أو بلا قيمة.

و"عيد الغطاس" عيد الظهور الإلهى بحسب العقيدة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي، كما أنه من الأعياد "السيدية" وتحتفل به الكنيسة على مدار ثلاث أيام متتالية ويمنع فيه الصوم الانقطاعي، ويرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقًا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية.