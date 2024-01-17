الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف دير السيدة العذراء يلبي دعوة الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية

الانبا دميان
الانبا دميان

شارك نيافة الأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وشمالي ألمانيا، مراسم مباركة نهـر الـSpree في العاصمة الألمانية برلين، والتي شهدها فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الإتحادية.

تأتي مشاركة نيافة الأنبا دميان في هذا الحدث بناءً على الدعوة التي وجهتها له الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية.

وحرص نيافته على نقل تحيات قداسة البابا تواضروس الثاني إلى رئيس الجمهورية الألمانية، وقدم له هـدية عبارة عن صليب يد من الخشب.

كما وجه نيافة الأنبا دميان الدعوة للرئيس الألماني لزيارة دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، وذلك بهوكستر بمناسبة مرور ٣٠ عامًا استلام الدير.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء الجمعة المقبل، قداس عيد الغطاس المجيد 2024، بالكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية.

ويأتي ذلك بحسب عادته السنوية، إذ يقضى البابا عيدي الميلاد والقيامة المجيد مع شعب القاهرة، وليلة رأس السنة وعيد الغطاس مع شعب الإسكندرية وهو نفس النظام الذي كان متبعا أيضا في عهد البابا الراحل شنودة الثالث.

الاحتفال به بالأردن؟

ويترأس الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والكرسي الأورشليمي، الجمعة المقبل، صلوات عيد الغطاس المجيد على ضفاف نهر الأردن، الذي تعمد فيه السيد المسيح، ولعيد الغطاس المجيد عدة أسماء منها عيد الظهور الإلهي، وعيد الثيؤفانيا، وعيد الأنوار، والإبيفانيا.

عيد الغطاس؟

هو عيد (الأبيفانيا) Epiphany (إيبيفاني) وهو عيد الغطاس المجيد، هي معمودية بالتغطيس "وللوقت وهو صاعد من الماء" ولذلك نسمى المعمودية "الغطاس"، وأي معمودية ليست بالتغطيس هي معمودية باطلة أو شكلية أو بلا قيمة.

و"عيد الغطاس" عيد الظهور الإلهى بحسب العقيدة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي، كما أنه من الأعياد "السيدية" وتحتفل به الكنيسة على مدار ثلاث أيام متتالية ويمنع فيه الصوم الانقطاعي، ويرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقًا للعقيدة الأرثوذكسية والكاثوليكية.

والقديس موريس بهوكستر العاصمة الألمانية رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الانبا دميان البابا تواضروس الثاني

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