الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

اليوم.. انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة وفقَا لمجلس كنائس الشرق الأوسط

الكنيسة
الكنيسة

ينظم مجلس كنائس الشرق الأوسط وكنائس القدس، اليوم، أسبوع الصلاة من اجل الوحدة في الفترة من 18 وحتى 25 يناير 2024.

وقال المجلس كنائس الشرق الأوسط في بيان، إنه ومع الاستعدادات لعيد الميلاد المجيد 2024، تتحضّر الكنائس في الشرق الأوسط والعالم للاحتفال في يناير 2024 ،بمحطّة مسكونيّة سنويّة وتاريخيّة تتجلّى بـ«أسبوع الصّلاة من أجل وحدة المسيحيّين.

وأضاف البيان أن "في محطّة تضمّ ثُمانيّة صلاة يوميّة حول العالم تمتدّ من 18 وحتّى 25 يناير 2024من كلّ سنة، لنسير معًا كعائلة واحدة متّحدة بحسب تعاليم الله".

ومن جهته أصدر مجلس كنائس الشرق الأوسط، النسخة العربيّة من كتيّب "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين" لسنة 2024، حاملًا عنوان "أحِبَّ الرَّبَّ إلٰهَكَ.. وَأحِبَّ قَريبَكَ مِثلَمَا تُحِبُّ نَفْسَكَ" (لوقا 10: 27). جاء اختيار هذا العنوان في وقت يعاني فيه العالم والشرق الأوسط من حروب وصراعات وأزمات وانقسامات عدّة في ظلّ موجة من الظلم واللّاعدالة وخطاب الكراهية.

تاريخ أسبوع الوحدة

تعود جذور أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين إلى منتصف القرن التاسع عشر، وتنبثق عن مبادرات بعض الحركات الكنسية في المحيط الإنجيلي والبروتستانتي كان الأب بول واتسون – كاهن انجيلي ومشارك في تأسيس ‘مؤسسة التكفير’ – أول من بدأ بثُمانيّة (ثمانية ايام) من أجل وحدة المسيحيين، احتفل بها لأول مرة من 18 إلى 25 يناير 1908.

والوحدة بالنسبة لواتسون كانت تعني العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ومن هنا أهمية تاريخ الصلاة الرمزي،ة وفي يوم 18 يناير هو اليوم الذي فيه كان يُحتفل بعيد كرسي بطرس، ويوم 25 يناير عيد ارتداد القديس بولس، رسول الأمم.

وبعد أن اندمجت "مؤسسة التكفير" رسميًا في الكنيسة الكاثوليكية، وافق البابا بيوس العاشر على الثُمانيّة من أجل الوحدة وشجّع على فكرة الصلاة، بلغة ذلك الوقت، ليعود المسيحيون ‘فيتّحدوا’ بالكنيسة الكاثوليكية.

مفهوم آخر لثمانيّة الوحدة

عام 1936، تحدث الأباتي بول كوتورييه الكاثوليكي الفرنسي عن مفهوم آخر لثمانيّة الوحدة، مركّزًا على فكرة أن العودة إلى الكنيسة الكاثوليكية تحول دون مشاركة الكثير من المسيحيين في الصلاة من أجل الوحدة.

واطلق كوتورييه حينها ‘أسبوع الصلاة الكونية من أجل وحدة المسيحيين’، محافظًا على التاريخ نفسه (18 – 25 يناير)، ومشجعًا على الصلاة من أجل وحدة الكنيسة، واتحاد المعمدين التام.

محطّات مهمة في تاريخ أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين

1740 وُلدت في اسكتلندا حركة من الجماعة الخمسينيّة البروتستنتيّة وكان هدفها الدعوة الى الصلاة وتجديد الإيمان بالمشاركة مع جميع الكنائس الأخرى، وكان القسّ الإنجيليّ جوناثان إدوارد يدعو الى يوم صلاة وصوم من أجل الوحدة، كيما تجد الكنائس كلّها الرغبة الرسوليّة.

وفي 1820 نشر القسّ هالداين ستيوارت مقترحات، من أجل وحدة المسيحيّين الشاملة بواسطة حلول الروح القدس، وفي 1840 دعا القسّ إغناطيوس سبنسر، قسّ أنغليكانيّ ارتدّ لاحقًا الى الكاثوليكيّة، الى إنشاء اتّحاد الصلاة من أجل الوحدة.

وفي 1867 في مقدّمة مقرّراتها، شدّدت الجمعيّة العامّة لأساقفة الكنيسة الإنجليكانيّة في لامبث، على أهمّية الصلاة من أجل الوحدة، وأعادت التذكير بهذا في الاجتماعات اللاّحقة.

مجلس كنائس الشرق الأوسط كنائس الشرق الأوسط كنائس القدس أسبوع الصلاة الصلاة من أجل الوحدة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

مواد متعلقة

بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل وحدة المسيحيين

كيف يتم حساب أيام برمون عيد الغطاس 2024؟

المطران عطا الله حنا: نؤمن بقدسية الحياة البشرية

الأنبا مينا يترأس سيامة كاهن في إيبارشية غربي كندا

برنامج أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحيّين 2024 في القدس

أسقف دير السيدة العذراء يلبي دعوة الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية

الأنبا مقار يترأس افتتاح مبنى خدمات واجتماع مجمع كهنة بأبو حماد

المطران عطا الله حنا: القدس مدينة إيماننا وانتماءنا

الأكثر قراءة

عاجل.. إعلام إسرائيلى: انقلاب سفينة حربية تابعة للجيش فى عمق البحر وإصابة 7 جنود

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

شرارة غضب تشتعل فى الحكومة الإسرائيلية.. هل رضخ نتنياهو لشروط حماس؟

وزير خارجية باكستان: قواتنا ستواصل اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على شعبنا وسلامته

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الكنيسة الأرمنية فى فلسطين تبدأ إحياء عيد الميلاد المجيد

الاحتلال يعتقل 18 مواطنًا من حرملة جنوب شرق بيت لحم

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة