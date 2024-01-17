الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: القدس مدينة إيماننا وانتماءنا

عطالله حنا
عطالله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، وفدًا كنسيًا من إيطاليا، في كنيسة القيامة مرحبًا بزيارتهم ومثمنًا الرسالة التي يحملونها وهي المطالبة بوقف الحرب وإحقاق العدالة وتحقيق الحرية لشعبنا الفلسطيني.


وقال عطا الله في كلمته الترحيبية، إننا نقدر ونثمن عاليًا كافة الأصوات المنادية بتحقيق العدالة في هذه الأرض المقدسة وهؤلاء الأحرار منتشرون في سائر أرجاء العالم، فالضمير الإنساني موجود في كل مكان وأن كان بعض الحكام في الغرب مشاركون ومنخرطون في هذا العدوان بأساليب متنوعة ومختلفة.

وتابع، أن صوت الكنيسة في كل مكان يجب أن يكون صادحًا بالحق ولا يجوز أن نخاف من أية جهة سياسية أو أن نتردد من أن نقول كلمة الحق التي يجب أن تقال حتى وإن أزعجت جبابرة هذا العالم، رسالة كنائسنا في هذه الأرض هي رسالة سلام ومحبة وأخوة والتفات لكل إنسان متألم ومظلوم ومعذب، فنحن لا نؤمن بالحروب ولا نؤمن بالعنف والقتل بل نؤمن بالقيم الانسانية واحترام حق الانسان في أن يعيش بحرية وكرامة بعيدًا عن كل هذه المظالم والممارسات اللانسانية واللاحضارية.
 

وأضاف، أننا يسعدنا أن نستقبلكم في مدينة القدس التي نسكن فيها بأجسادنا ولكنها ساكنة في وجداننا كما هي ساكنة في وجدان كل انسان حر في هذا العالم، مؤكدًا أن القدس مدينة السلام والمدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث، انها مدينة لها فرادتها وخصوصيتها وهي تختلف عن اي مدينة اخرى في هذا العالم ففيها التاريخ والحضارة والمقدسات، فهي مدينة إيماننا وانتماءنا وهي العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا والفلسطينيون يعاملون في المدينة المقدسة كالغرباء في حين أن هذه المدينة هي مدينتهم وحاضنة اهم مقدساتهم وجذورهم عميقة في تربتها.
 

وشدد على أنه يجب أن نرفع الصوت عاليًا في كل مكان في هذا العالم بضرورة أن تتوقف الحرب وما يحدث في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري والمسيحيون في غزة يعانون كما هو حال كل أبناء شعبنا هناك، فلنرفع الصوت عاليًا مطالبين بوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار لعل هذا الصوت يطرق أبواب المسؤولين والسياسيين وجبابرة هذا العالم لكي يعودوا إلى إنسانيتهم ولكي يعملوا من أجل وقف الحرب وهم قادرون على ذلك إن أرادوا.

المطران عطا الله حنا نا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس كنيسة القيامة وقف الحرب عطا الله حنا

مواد متعلقة

موعد ترأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الغطاس 2024

قبل الاحتفال به.. تعرف على موعد برمون عيد الغطاس 2024

الأنبا باسيليوس فوزي يلتقي كورال كنائس الإيبارشية

موعد عودة عظة البابا تواضروس الثاني بعد توقفها في ديسمبر الماضي

رئيس أساقفة سبسطية: ما يحدث في غزة إنما هي جرائم مروعة بحق الإنسانية

"الكاثوليكية" بمصر تحي ذكري القديس بيراردو من كاربيو ورفقائه

موعد احتفال الكنيسة الأرثوذكسية عيد الغطاس المجيد 2024

المطران عطا الله: كنا وسنبقى دومًا دعاة حق وعدالة ونصرة

الأكثر قراءة

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟