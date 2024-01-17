المطران عطا الله حنا: القدس مدينة إيماننا وانتماءنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الأربعاء، وفدًا كنسيًا من إيطاليا، في كنيسة القيامة مرحبًا بزيارتهم ومثمنًا الرسالة التي يحملونها وهي المطالبة بوقف الحرب وإحقاق العدالة وتحقيق الحرية لشعبنا الفلسطيني.



وقال عطا الله في كلمته الترحيبية، إننا نقدر ونثمن عاليًا كافة الأصوات المنادية بتحقيق العدالة في هذه الأرض المقدسة وهؤلاء الأحرار منتشرون في سائر أرجاء العالم، فالضمير الإنساني موجود في كل مكان وأن كان بعض الحكام في الغرب مشاركون ومنخرطون في هذا العدوان بأساليب متنوعة ومختلفة.

وتابع، أن صوت الكنيسة في كل مكان يجب أن يكون صادحًا بالحق ولا يجوز أن نخاف من أية جهة سياسية أو أن نتردد من أن نقول كلمة الحق التي يجب أن تقال حتى وإن أزعجت جبابرة هذا العالم، رسالة كنائسنا في هذه الأرض هي رسالة سلام ومحبة وأخوة والتفات لكل إنسان متألم ومظلوم ومعذب، فنحن لا نؤمن بالحروب ولا نؤمن بالعنف والقتل بل نؤمن بالقيم الانسانية واحترام حق الانسان في أن يعيش بحرية وكرامة بعيدًا عن كل هذه المظالم والممارسات اللانسانية واللاحضارية.



وأضاف، أننا يسعدنا أن نستقبلكم في مدينة القدس التي نسكن فيها بأجسادنا ولكنها ساكنة في وجداننا كما هي ساكنة في وجدان كل انسان حر في هذا العالم، مؤكدًا أن القدس مدينة السلام والمدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث، انها مدينة لها فرادتها وخصوصيتها وهي تختلف عن اي مدينة اخرى في هذا العالم ففيها التاريخ والحضارة والمقدسات، فهي مدينة إيماننا وانتماءنا وهي العاصمة الروحية والوطنية لشعبنا والفلسطينيون يعاملون في المدينة المقدسة كالغرباء في حين أن هذه المدينة هي مدينتهم وحاضنة اهم مقدساتهم وجذورهم عميقة في تربتها.



وشدد على أنه يجب أن نرفع الصوت عاليًا في كل مكان في هذا العالم بضرورة أن تتوقف الحرب وما يحدث في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري والمسيحيون في غزة يعانون كما هو حال كل أبناء شعبنا هناك، فلنرفع الصوت عاليًا مطالبين بوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار لعل هذا الصوت يطرق أبواب المسؤولين والسياسيين وجبابرة هذا العالم لكي يعودوا إلى إنسانيتهم ولكي يعملوا من أجل وقف الحرب وهم قادرون على ذلك إن أرادوا.