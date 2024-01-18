الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببرامون عيد الغطاس 2024 وعدد أيامه

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا 19 يناير2024، صوم برامون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية المسيح بنهر الأردن، السبت 2024.

ما هو برامون الغطاس؟

برمون الغطاس صوم من الدرجة الأولى، وبرمون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

ويصلى البرامون بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون.

ما هو البرامون؟

والبرامون هو كلمة يونانية واصطلاح كنسي طقسي تعرفه كنائس العالم كله، القبطية والأنطاكية والأرمينية والأشورية والبيزنطية، وكنيسة روما والكنيسة الانجليكانية أيضًا.

وظهر في القرون الوسطى تفسير لمعنى "البرامون"، على أنه يعني: "خلاف العادة"؛ وكان أول من استخدم هذا التعبير هو يوحنا بن سباع القرن الثالث عشر.

والبرامون وردت أول ترجمة عربية له في المراجع القبطية في القرون الوسطى بمعنى "فوق العادة"، إلا أن ذلك التفسير، الذي ظهر وقت ضعف الإلمام الجيد باللغة اليونانية، لم يعتمد على قاموس بقدر ما كان وصفًا لاختلاف طريقة الصوم في هذا التوقيت، عن باقي أيام الصيام التي تسبقه، لكن هذا المعنى هو الأكثر انتشارًا حتى الآن.

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إجازة عيد الغطاس 2024

هذا ويحصل الأقباط على إجازة يوم عيد الغطاس المجيد بشكل سنوي للاحتفال بعيد الغطاس المجيد لاسيما وان القداس الإلهي يخرج متأخرا ليلة العيد أسوة بعيدي الميلاد المجيد والقيامة المجيد والذي ينتهي القداس فيهما عقب الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

أيام البرامون الغطاس

إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، أما إذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة.

إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك؛ بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

وعيد الغطاس يرمز له بالمعمودية "التغطيس" وهي شرط أساسي ليكون الإنسان مسيحيا وفقا للعقيدة الأرثوذكسية والاحتفال بالغطاس يكون دائما في موعد ثابت أي بعد 12 يوما من الاحتفال بعيد الميلاد، ويعرف عيد الغطاس بعيد أبيفانيا أي المعمودية بالتغطيس أو عيد العماد.

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد الغطاس المجيد 2023، وذلك في 19 يناير 2023.

وتقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء 18 يناير قداسات عيد الغطاس المجيد، وفقا للاعتقاد المسيحي.

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