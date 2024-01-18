الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة مارغريت من المجر

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، ذكرى القديسة مارغريت من المجر.

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد - الفرنسيسكاني:-