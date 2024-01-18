قبيل الاحتفال به.. كم عدد أيام برمون عيد الغطاس المجيد لعام 2024؟

يكثر البحث خلال الفترة الحالية، عن موعد بدء صوم برامون عيد الغطاس المجيد لعام 2024 وعدد أيامه هذا العام، وذلك قبيل الاحتفال بالعيد السبت 20 يناير 2024.

أيام برامون عيد الغطاس 2024

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى قداس عيد الغطاس بالإسكندرية كعادته السنوية، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة أساقفة الإسكندرية وذلك مساء الجمعة 19 يناير 2024.

ويسبق الاحتفال بعيد الغطاس المجيد ما يعرف باسم برمون عيد الغطاس المجيد والذي يحل الجمعة 19 يناير 2024.

استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

عدد أيام أيام البرامون

إذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة.

إذا جاء العيد يوم الاثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة.

إذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك.

بخلاف ذلك يكون البرامون يومًا واحدًا.

إذا جاء برامون عيد الميلاد يوم 27 كيهك تقرأ فيه فصول 28 كيهك.

إذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس القراءات حتى في الآحاد.

إذا جاء البرامون أكثر من يوم تكرر نفس قراءات البرامون لتمهيد الذهن والروح لاستقبال العيد.

يصلي في القداس مزامير صلاة الساعة الثالثة والسادسة ومزامير الساعة التاسعة والغروب والنوم (والستار في الأديرة).

أعياد العذراء مريم والدة الإله والملائكة والرسل والشهداء والقديسين لا تغير فصول قراءات البرامون.

احتفالات عيد الغطاس

ومن المقرر أن تقام في المساء غدًا صلوات عيد الغطاس المجيد والذى يعد تذكارا لمعمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس "يوحنا المعمدان".

وتتضمن الصلوات التى تقام في جميع الكنائس والأديرة في مصر وبلاد المهجر ما يُعرف بـ"صلاة اللقان"، وهى صلوات تتم على المياه في 3 مناسبات خلال العام وهى "خميس العهد، وعيد الرسل وهو تذكار استشهاد الرسولين بطرس وبولس، وعيد الغطاس" وصوم البرامون وهو الصوم الذي يسبق عيد الميلاد أو عيد الغطاس وهو صوم من الدرجة الأولى أي طقسه طقس الصوم الكبير لا يسمح فيه بأكل السمك ويجب أن يصام انقطاع

أما مدة صوم البرامون فهى لا تقل عن يوم واحد ولا تزيد عن 3 أيام، وهذا الأمر يتوقف على اليوم الذى سيحل فيه العيد وفي أى يوم من أيام الأسبوع.