رئيس الكنيسة الأسقفية يثبت أعضاء جدد خلال زيارته بتشاد

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في الكنيسة الأسقفية بمنطقة موندو بتشاد، حيث قام بخدمة تثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة.

تحدث رئيس الأساقفة موجهًا كلماتهِ للأعضاء الجدد: أصلي أن تكونوا مصابيح في العالم، وأن تشعلوا نور المسيح في حياتكم وحياة الآخرين.



وأعرب رئيس الأساقفة عن شكرهُ وتقديرهُ للكنيسة في التشاد وعملها في توصيل رسالة السيد المسيح للشعب.

وحضر القداس الإلهي ممثل عن محافظ المدينة، وممثل عن عمدة المدينة، ومسؤول الأمن للمحافظة.

وتأتي زيارة رئيس الأساقفة إلى تشاد في إطار الزيارات المستمرة للكنائس الأسقفية في إبروشية شمال إفريقيا التي تنتمي إلى إقليم الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنظم الكنيسة الأسقفية والمركز المسيحي الإسلامي، لقاء للإعلان عن جائزة باسم الدكتور علي السمان، التي ستمنح إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار المسيحي الإسلامي، في السادسة مساء الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير الجاري.

يذكر أن الدكتور علي السمان كان رائدًا للحوار المسيحي الإسلامي، حيث أنه نظم أول لقاء للقادة الدينيين من الديانات الثلاث في باريس عام 1994، وترتب على هذا الاجتماع أن قام الدكتور علي السمان بالاعداد لاتفاقيات الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان ومع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.

ولا شك أن جهود الدكتور علي السمان أثمرت في صنع السلام ومزيد من التفاهم بين أتباع الديانات الثلاث، ومن أهم هذه الثمار، وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تكون قيمة الجائزة الأولى 50000 جنيه والثانية 30000 جنيه والثالثة 20000 جنيه، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وشروط الجائزة في وقت لاحق على موقع المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.