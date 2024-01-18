الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الكنيسة الأسقفية يثبت أعضاء جدد خلال زيارته بتشاد

رئيس الاسقفية
رئيس الاسقفية

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في الكنيسة الأسقفية بمنطقة موندو بتشاد، حيث قام بخدمة تثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة.

تحدث رئيس الأساقفة موجهًا كلماتهِ للأعضاء الجدد: أصلي أن تكونوا مصابيح في العالم، وأن تشعلوا نور المسيح في حياتكم وحياة الآخرين.


وأعرب رئيس الأساقفة عن شكرهُ وتقديرهُ للكنيسة في التشاد وعملها في توصيل رسالة السيد المسيح للشعب.

وحضر القداس الإلهي ممثل عن محافظ المدينة، وممثل عن عمدة المدينة، ومسؤول الأمن للمحافظة.

وتأتي زيارة رئيس الأساقفة إلى تشاد في إطار الزيارات المستمرة للكنائس الأسقفية في إبروشية شمال إفريقيا التي تنتمي إلى إقليم الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنظم  الكنيسة الأسقفية والمركز المسيحي الإسلامي، لقاء للإعلان عن جائزة باسم الدكتور علي السمان، التي ستمنح إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية عن الحوار المسيحي الإسلامي، في السادسة مساء الثلاثاء الموافق ٣٠ يناير الجاري.

يذكر أن الدكتور علي السمان كان رائدًا للحوار المسيحي الإسلامي، حيث أنه نظم أول لقاء للقادة الدينيين من الديانات الثلاث في باريس عام 1994، وترتب على هذا الاجتماع أن قام الدكتور علي السمان بالاعداد لاتفاقيات الحوار بين الأزهر الشريف والفاتيكان ومع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.

ولا شك أن جهود الدكتور علي السمان أثمرت في صنع السلام ومزيد من التفاهم بين أتباع الديانات الثلاث، ومن أهم هذه الثمار، وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس عام 2019 في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تكون قيمة الجائزة الأولى 50000 جنيه والثانية 30000 جنيه والثالثة 20000 جنيه، وسيتم الإعلان عن تفاصيل وشروط الجائزة في وقت لاحق على موقع المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة. 

الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الكنيسة الأسقفية

مواد متعلقة

قبيل الاحتفال به.. كم عدد أيام برمون عيد الغطاس المجيد لعام 2024؟

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة مارغريت من المجر

بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس ختام الدورة الـ65 للمقبلين على الزواج

غدًا.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس المجيد في الإسكندرية

اليوم.. انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة وفقَا لمجلس كنائس الشرق الأوسط

بابا الفاتيكان يدعو للصلاة من أجل وحدة المسيحيين

كيف يتم حساب أيام برمون عيد الغطاس 2024؟

المطران عطا الله حنا: نؤمن بقدسية الحياة البشرية

الأكثر قراءة

توجيه عاجل من رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة "الإيصال الإلكتروني"

محكوم عليها بالحبس 63 سنة.. ضبط رئيسة مجلس إدارة مجموعة مطاعم وسوبر ماركت شهيرة بالجيزة

تراجع مفاجئ للدولار عالميًا وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني

مسئول بـ"علوم الفضاء": العالم سيشهد طقسًا قاسيًا فى 2024

أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال ساعات

سقوط محامٍ من الدور الأول بمحكمة في المنصورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس

مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة فى جنوب لبنان

بسبب العدوان الإسرائيلى.. ارتفاع حاد فى مؤشر الأسعار خلال 2023 فى فلسطين