الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالتزامن مع بدئه.. أبرز المعلومات عن برمون عيد الغطاس المجيد 2024 وطقوسه

الغطاس
الغطاس

تقيم الكنائس المسيحية اليوم قداس ليلة عيد الغطاس المجيد، بمختلف الكنائس الأرثوذكسية وفقًا للتقويم الشرقي إذ تحتفل غدًا بعيد الغطاس المجيد.

ويعرف اليوم الذي يسبق عيد الغطاس ببرمون الغطاس وهو صوم من الدرجة الأولى، وبرمون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي
 

ما هو برمون الغطاس؟

برمون الغطاس صوم من الدرجة الأولى، وبرمون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

طقس برمون الغطاس

ويصلى البرامون بالطقس السنوي المعتاد على أن تقال الإبصالية الخاصة بالبرامون والطرح الخاص بعشية البرامون.
والبرامون هو كلمة يونانية واصطلاح كنسي طقسي تعرفه كنائس العالم كله، القبطية والأنطاكية والأرمينية والأشورية والبيزنطية، وكنيسة روما والكنيسة الانجليكانية أيضًا.

 تفسير معنى "البرامون"

وظهر في القرون الوسطى تفسير لمعنى "البرامون"، على أنه يعني: "خلاف العادة"؛ وكان أول من استخدم هذا التعبير هو يوحنا بن سباع القرن الثالث عشر.
والبرامون وردت أول ترجمة عربية له في المراجع القبطية في القرون الوسطى بمعنى "فوق العادة"، إلا أن ذلك التفسير، الذي ظهر وقت ضعف الإلمام الجيد باللغة اليونانية، لم يعتمد على قاموس بقدر ما كان وصفًا لاختلاف طريقة الصوم في هذا التوقيت، عن باقي أيام الصيام التي تسبقه، لكن هذا المعنى هو الأكثر انتشارًا حتى الآن.
ومن المقرر أن يترأس مساء اليوم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الغطاس المجيد من الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية بمشاركة عددٍ من اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية 

الكنائس المسيحية ليلة عيد الغطاس المجيد الكنائس الأرثوذكسية الغطاس المجيد برمون 2024 لعيد الغطاس المجيد

مواد متعلقة

الليلة.. البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الغطاس من الإسكندرية

قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل نيافة الأنبا سيرابيون

قبل الاحتفال به.. كل شئ عن عيد الغطاس المجيد 2024

موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببرامون عيد الغطاس 2024 وعدد أيامه

"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديس جياكومو إيلاريو باربال كوسان

رئيس الكنيسة الأسقفية يثبت أعضاء جدد خلال زيارته بتشاد

قبيل الاحتفال به.. كم عدد أيام برمون عيد الغطاس المجيد لعام 2024؟

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي ذكرى القديسة مارغريت من المجر

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يلتقى موزمبيق لحسم التأهل بأمم إفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

حدث ليلا| ضبط 7 حاولوا جلب "القات" وتحديد بطل "فيديو الاستعراض"

"الحريفة" يواصل هيمنته على صدارة شباك تذاكر السينما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس