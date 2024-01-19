الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الليلة .. الإيبارشيات الأرثوذكسية تقيم قداسات عيد الغطاس المجيد

عيد الغطاس
عيد الغطاس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الغطاس "تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن"، في 20 يناير الجاري.

وتقيم جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم  19 يناير قداسات إلهية احتفالا بعيد الغطاس، تختتم جميعها منتصف الليل.

و يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، فيما يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها مساء اليوم قداس عيد الغطاس المجيد بمختلف الإيبارشيات الأرثوذكسية.

 صوم برامون الغطاس

وتشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة صوم برامون الغطاس، استعدادًا للاحتفال بعيد الغطاس أي تذكار يوم معمودية السيد المسيح بنهر الأردن،19 يناير من كل عام.

وبرامون العيد هو استعداد للعيد وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، ويصام للمساء ولا يؤكل فيه سمك ويصلى حسب الطقس السنوي.

 أسماء عيد الغطاس

- لعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها" الابيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي".

- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة.

- ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه.

وتستمر الكنيسة في اتمام طقوسها بالنغمات المفرحة أو بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بمناسبة عيد الغطاس المجيد 2024 الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متأخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط، ومن المقرر آن يستقبل البابا غدًا المهنئين بعيد الغطاس المجيد من الاسكندرية 

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