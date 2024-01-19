انعقاد اللقاء الدوري لكهنة مطرانية الجيزة والفيوم وبني سويف

التقى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الآباء القمامصة والكهنة، مجمع كهنة المطرانيّة، في اللّقاء التّكوينيّ الدّوري لهم، وذلك بمقر المطرانية، بمدينة السادس من أكتوبر.

بدأ اليوم بالقدّاس الإلهيّ، أعقبه اللّقاء التّكوينيّ حول "وثيقة دائرة العقيدة والإيمان بروما" (الثّقة المرجّوة)، حيث قدّم الوثيقة، وقام بشرحها، د. الأب أندراوس فهمي، وتلا ذلك، مناقشات حول الوثيقة، والجوانب الرّعويّة بالإيبارشيّة.

طقس صلاة اللقان التي يشتهر بها قداس عيد الغطاس



ومن جهته تقيم الكنائس المسيحية اليوم قداس ليلة عيد الغطاس المجيد، بمختلف الكنائس الأرثوذكسية وفقًا للتقويم الشرقي إذ تحتفل غدًا بعيد الغطاس المجيد.

وأهم مايميز قداس عيد الغطاس المجيد، إقامة طقس صلوات اللقان بمختلف الكنائس المسيحية.



صلاة اللقان

ويبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي وترتيل بعض آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ الكهنة القداس بصلاة تعرف باسم "اللقان".

يشهد هذا العيد طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال ويقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة.

ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ويتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه، ويرتبط عيد الغطاس المجيد ببعض الأكلات الشعبية منها القلقاس، والقصب، والبرتقال، واليوسفي.

ثلاث لقانات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

) لقان الغطاس:

تسبحة عيد الغطاس: تُصَلَّى على اللقان في الجهة الغربية.

صلاة اللقان تكون قبل رفع بخور باكر (حيث أن يوحنا المعمدان هو "السابق" قبل المسيح).

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