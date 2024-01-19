تعرف على طقس صلاة اللقان التي يشتهر بها قداس عيد الغطاس

تقيم الكنائس المسيحية اليوم قداس ليلة عيد الغطاس المجيد، بمختلف الكنائس الأرثوذكسية وفقًا للتقويم الشرقي إذ تحتفل غدًا بعيد الغطاس المجيد، وأهم مايميز قداس عيد الغطاس المجيد، إقامة طقس صلوات اللقان بمختلف الكنائس المسيحية.

صلاة اللقان

ويبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي وترتيل بعض آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ الكهنة القداس بصلاة تعرف باسم "اللقان".

ويشهد هذا العيد طقسا لا يتكرر سوى ثلاث مرات سنويا وهو صلاة اللقان وتعني في المسيحية الاغتسال ويقوم القس برسم جبهة الرجال بعد الصلاة كرمز للاغتسال من الخطيئة.

ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن، ويتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه، ويرتبط عيد الغطاس المجيد ببعض الأكلات الشعبية منها القلقاس، والقصب، والبرتقال، واليوسفي.

ثلاث لقانات في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقان الغطاس:

تسبحة عيد الغطاس: تُصَلَّى على اللقان في الجهة الغربية.

صلاة اللقان تكون قبل رفع بخور باكر (حيث أن يوحنا المعمدان هو "السابق" قبل المسيح).

يرشم الكاهن الشعب في جِباههم ثلاث رشوم.

لقان الرسل:

يُصَلَّى بعد رفع بخور باكر، وقبل تقديم الحمل.

يرشم الكاهن أقدام الشعب.

لقان خميس العهد

بعد ختام صلاة الساعة التاسعة من البصخة.

يرشم الكاهن أقدام الشعب، وينشفها بشملة أخرى. ويعطيهم البركة بيده من ماء الطاسة ليمسحوا وجوههم وأيديهم

- لعيد الغطاس المجيد العديد من الأسماء منها" الابيفانيا وتعني معمودية بالتغطيس، وعيد الظهور الإلهي".

- أُطلق عليه مسمى الغطاس نسبة لطقس المعمودية، وهو أحد أهم أسرار الكتاب المقدس، الذي يقوم به القساوسة والكهنة.

- ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح تعمد فيه، على يد يوحنا المعمدان في نهر الأردن.

- يتضمن طقس صلاة قداس عيد الغطاس المجيد" صلاة اللقان"، وهي صلاة لتبريك المياه.