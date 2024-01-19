بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس المجيد

يحتفل أقباط مصر، غدا بعيد الغطاس المجيد، أو عيد الظهور الإلهي بحسب العقيدة المسيحية، والذي تأسس فيه ضرورة وفرضية إتمام طقس المعمودية للدخول إلى الديانة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي.

ترأس البابا تواضروس، في السادسة من مساء الجمعة، القداس الإلهي احتفالا بعيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار تقليد بابا الكنيسة.

وشارك البابا في صلاة القداس الإلهي، وفد رفيع المستوى يأتي على رأسه الأنبا إيلاريون أسقف غرب المحافظة، والأنبا هيرمينا أسقف الوسط والشرق، والأنبا بافلي أسقف عام المنتزة، والقمص إبرام إيميل وكيل بطريركية الإسكندرية.

وبدأ قداس عيد الغطاس، بصلاة اللقان، حيث صلي البابا تواضروس على الماء، ويبارك به الشعب القبطي، ثم يبدأ طقس صلاة القداس الإلهي.

وصلاة اللقان هواسمًا يوناني إشارة للإناء الذي يوضع فيه الماء للاغتسال منه ويطلق علي الصلوات التي يقدس فيها اللقان الماء وتجري صلوات اللقان ثلاث مرات في السنة في الغطاس وفي خميس العهد وفي عيد الرسل.

أما عن طقس صلاة اللقان في عيد الغطاس، فتُقرأ فيه نبوات من العهد القديم، ويقوم الكاهن بـ«رشم الصليب» على جباه شعب الكنيسة.