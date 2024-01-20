"الكاثوليكية" تحيى ذكرى الطوباوى باسل أنطونيو
تحيي الكنيسة الكاثوليكية اليوم ذكري الطوباوي باسل أنطونيو ماريا مورو الكاهن والمؤسس.
ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكانى
- ولد باسيل أنطوان ماري مورو في 11 فبراير 1799 في لينييه أون بيلين وهي قرية صغيرة بالقرب من لومان في مقاطعة سارث في شمال غرب فرنسا. كان التاسع من بين أربعة عشر طفلًا للويس مورو وزوجته لويز (ني بيوجر) - توفي ثلاثة منهم في سن مبكرة. كانت عائلة الفلاحين فقيرة، لكنها مؤمنة بشكل كبير، وقد أعطى الآباء أطفالهم حبًا عميقًا للكنيسة في وقت كان من الصعب جدًا أن تكون فيه كاثوليكيًا في فرنسا. كانت الكنيسة الكاثوليكية والملكية الفرنسية مرتبطتين ارتباطًا وثيقًا ببعضهما البعض قبل الثورة الفرنسية عام 1789.
- خلال الثورة، تم تحريض الناس ضد السلطة وعانى المدنيون ورجال الدين من العواقب. كانت كراهية الشعب للملك عظيمة وكذلك كرههم للكنيسة. وبمجرد تصفية النظام الملكي، أصبحت الكنيسة في مركز هجمات الثوار. تم طرد الكهنة والأساقفة أو اعتقالهم أو قتلهم. تمت مصادرة أو تدمير ممتلكات الكنيسة مثل الكنائس والأديرة.
- في عام 1816 واصل دراسته في مدرسة أبرشية سانت فنسنت، لقد انجذب إلى المثل الأعلى لجماعة كهنة القديس سولبيس، مما أثر بشكل كبير على روحانيته. في لومان في 12 أغسطس 1821، تم ترسيمه كاهنًا أبرشيًا لتلك الإيبارشية. كان عمره 22 عامًا فقط، أي أقل بسنتين من الحد الأدنى للسن المطلوب عادةً للرسامة الكهنوتية.
- تم تحديد مستقبل الكاهن الشاب من قبل أسقفه كلود مادلين دو لا مير موري، الذي شعر بالحاجة إلى إعداد ثقافي أفضل لكهنة المستقبل في معاهده اللاهوتية، فأرسل دون مورو إلى مدرسة سان سولبيس اللاهوتية في باريس لمواصلة مسيرته ودراساته ويصبح أستاذا في المدرسة اللاهوتية. كانت أجواء سان سولبيس محفزة جدًا للأكاديمي الشاب، فبالإضافة إلى الإعداد الثقافي الجيد، عاش بروح المحبة والتقوى في الإكليريكية.
- كان لهذه التقوى سمتان مميزتان: عنصر الإماتة الصارمة، الذي كان حاضرًا بالفعل في حياة إيمان الشاب مورو، وعنصر الإخلاص للمسيح والمشاركة في أسراره. بعد عودته إلى الإيبارشية عام 1823، تم تعيينه أستاذًا في المدرسة اللاهوتية وقام على التوالي بتدريس الفلسفة والعقائد والكتاب المقدس لمدة ثلاثة عشر عامًا. وبينما كان يقوم بدوره كمعلم، حاول الكاهن الشاب، ذو الطبيعة النشطة والمغامر، الاستجابة لمختلف الاحتياجات الرعوية. في عام 1835 قام بتنظيم مجموعة من الكهنة المساعدين للتبشير بالإرساليات والخلوات في الرعايا. في نفس العام، طلب منه أسقفه جان بابتيست بوفييه أن يتولى إدارة معهد تعليم الإخوة، إخوة القديس يوسف، الذي أسسه كاهن رعية رويلي سور لوار، جاك دوجاريه، عام 1820م. ومن أجل ضمان التعاون الدائم بين المجموعتين، قام باسيل مورو بتوحيدهم في عام 1837 في جماعة واحدة وكلفهم بمهمة تعليم الشباب وبث روح الإنجيل فى الريف. ومن الطبيعي أن تتخذ الجمعية اسم "الصليب المقدس" أي المكان الذي استقرت فيه. وسرعان ما اكتسب المعهد التعليمي الذي يديره الإخوة والآباء شهرة امتدت إلى ما هو أبعد من مدينة لومانز.
- في 15 أغسطس 1840، نذر باسيل مورو نذوره الرهبانية. وقد تبعه عدد من تلاميذه. وهكذا أصبح الأب مورو المؤسس والرئيس العام لجماعة الصليب المقدس الرهبانية مكونة من كهنة وإخوة وعلمانيين، ملتزمون بتعليم الأولاد والبنات وجلب المسيح والكنيسة إلى شعب فرنسا الذي حرم منذ فترة طويلة من الكلمة الإلهية.
- وبمرور الوقت انتشرت هذه الرهبنة خارج الحدود الوطنية. في الوقت نفسه، أكمل باسيلي مشروعًا كان يدور في ذهنه منذ فترة، وهو إضافة فرع نسائي إلى فرع الكهنة والإخوة. في عام 1841، أدى وصول ليوكادي جاسكوين إلى رهبنة الصليب المقدس، والتي أصبحت فيما بعد الأم ماري دي سيبت دولور، إلى ضمان أساس متين لجماعة الراهبات، "مريميات الصليب المقدس". وفي الوقت نفسه، أعطى الأب مورو لعمل الصليب المقدس بعدًا تبشيريًا. في عام 1840 تم إرسال مجموعة صغيرة من الرهبان إلى الجزائر. وفي العام التالي، غادرت مجموعة أخرى إلى الولايات المتحدة. في عام 1847، بينما كانت الجماعة مزدهرة في فرنسا، وصل الآباء والأخوات والإخوة إلى كندا. وبعد ست سنوات، تولى الصليب المقدس مسئولية بعثة البنغال، بنغلاديش الآن.
- شكل عام 1857 لحظة ذروة في حياة الأب مورو وعمله، حيث وافق البابا بيوس التاسع رسميًا على الفرع الذكوري من جماعة الصليب المقدس (لم تحصل "جماعة مريميات الصليب المقدس" على موافقة روما إلا بعد عشر سنوات).
توفي باسيل-أنطوان-ماري مورو، المليء بالمزايا المادية والروحية، في لومان في 20 يناير 1873م.
وتم تطويبه أخيرًا في 15 سبتمبر 2007م من قبل البابا بنديكتوس السادس عشر.