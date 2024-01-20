قيادات الاسكندرية تهنيء قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الغطاس المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية اليوم السبت، للتهنئة بعيدي الميلاد والغطاس، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء وائل ثروت وكيل المخابرات العامة للقطاع الشمالي، واللواء سالم مهني مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وعدد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والدينية وممثلي الأزهر الشريف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الإسكندرية.

تحدث قداسته عن بهجة الاحتفالات بالأعياد التي تجمع الأخوة معًا.

شارك في استقبال المهنئين الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس الجمعة، صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد (المسمى كنسيًّا عيد الظهور الإلهي) بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

شارك في الصلوات الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق)، ووكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل والآباء كهنة الكنيسة.

وقدم قداسة البابا في مستهل عظة القداس التهنئة للإيبارشيات والكنائس والأديرة القبطية في كافة أنحاء الكرازة المرقسية بمصر وفي دول المهجر، وللآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة. كما قدم قداسته التهنئة بعيد الغطاس للأراخنة وأعضاء مجالس الكنائس والخدام والخادمات.



وطلب قداسة البابا في ختام العظة سلامًا لبلادنا وأرضها وأهلها وللكنيسة، وسلامًا لكل المناطق التي تشهد صراعات.



عيد تجديد خلقتنا

وتناول في العظة موضوع بعنوان "عيد تجديد خلقتنا"، وأشار إلى أن عيد الغطاس المجيد هو أحد الأعياد السيدية التي تخص السيد المسيح، وهو أحد الأعياد الثابتة لأن له تاريخ ثابت في ١١ طوبة من كل عام.

وتحدث قداسته في ثلاث نقاط مرتبطة بعيد الغطاس، وهي:

١- النهر "نهر الأردن": طوله ٢٥٥ كم وينبع من هضبة الجولان، ويسير في خمسة دول هم: سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وإسرائيل، وينتهي في البحر الميت، ويُسمى في الأردن بـ "المغطس"، وهو المكان الذي تم فيه عماد السيد المسيح، وكذلك يُسمى بـ "بحر الشريعة".

٢- الشخص "يوحنا المعمدان": نشأ في أسرة بارة، وأرسله الله بعد زمن في توقيت خاص، وهو يُمثل همزة الوصل التي تربط بين العهد القديم والعهد الجديد، مثل "المفصلة" التي تربط بين جسمين، أحدهما الجسم الثابت ويرمز إلى العهد القديم والآخر هو الجسم المتحرك ويرمز إلى العهد الجديد الذي يعمل في حياتنا، و"المفصلة" هي يوحنا المعمدان، فكان هو "السابق" و"الصابغ" و"الشهيد"، وكان ناسكًا مهوبًا.

