رئيس الأساقفة يُكرس أساقفة جُدد لإبروشيات إقليم الإسكندرية

ترأس الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في الكنيسة الأسقفية بتشاد، حيث قام بتكريس أساقفة جُدد لإبروشية القرن الإفريقي وجامبيلا التابعتان لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وتنصيب المطران أنطوني بول اسقفًا إبروشية شمال إفريقيا، بحضور الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي.

تضمنت خدمة القداس الإلهي تنصيب المطران أنطوني بول مطران لأبروشية شمال إفريقيا، وتكريس القس مارتن وليام مطران لإبروشية القرن الإفريقي والأرشيدياكون جيريما بول مطران لإبروشية منطقة جامبيلا، على أن يتم تنصيبهم خلال الشهر القادم.

وصلى فوزي للأساقفة الجُدد صلاة التكريس من خلال خدمة وضع الأيادي والصلاة من أجلهم، وإعطائهم عصا الرعوية كعلامة للخدمة التي يشتركوا فيها سويًا.

وتحدث رئيس الأساقفة الشرفي، أن الرعاية تشمل إشباع الرعية من كلمة الله، وحماية الرعية من المعلمين الكذبة، والاهتمام بهم واحتياجتهم، مختتمًا: “أرعوا رعية الله وشعبه فأنتم أمناء عليهم في العالم، كما قال بطرس الرسول فى رسائله”.

تأتي زيارة رئيس الأساقفة سامي فوزي ضمن زيارت عدة لإبروشيات إقليم الإسكندرية لتفقد الرعية والاطمئنان على الكنيسة، إذ هذه الزيارة هى الثانية لكنيسة تشاد.

دار النشر الأسقفية في معرض القاهرة للكتاب

هذا، وتشارك دار النشر الأسقفية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 بمجموعة من الكتب اللاهوتية والتاريخية والدراسية وكتب المشورة بصالة ٢ جناح B17، إذ أعلنت دار النشر الأسقفية عن خصومات تصل حتى 20% من قيمة المبيعات.

يأتى كتاب "محبة أبدية" و"تاريخ المسيحية المبكرة في ليبيا" و"كاملون فيه" ضمن الإصدارات للدار، إذ تأتي مجموعة أخري من الكتب بعدد من الطبعات الجديدة منها كتاب "اعترافات القديس أغسطينوس" والذي يصدر في طبعته التاسعة وهو أحد سلسلة كُتب النصوص الآبائية التي تصدرها دار النشر الأسقفية ويُعتبر نص اعترافات أغسطينوس هو واحد من أهم النصوص التي كتبها أحد أهم اللاهوتيين الأوائل على مر العصور، حيث يكشف هذا العمل عن الخلفية التي شكلت فكر أغسطينوس ولاهوته.

الجدير بالذكر أن دار النشر الأسقفية تأسست عام 1900، وقد نشرت منذ ذلك الوقت مئات الكتب المسيحية سواء مترجمة أو تم تأليفها خصيصًا باللغة العربية، حيث افتُتحت مكتبة دار النشر الأسقفية سنة 1995 ولديها أكثر من مائة إصدار، حيث تعمل على نشر وتوزيع المفاهيم روحية وتقديم معرفة الله بصورة أعمق من خلال إصدارات دار النشر ومطبوعات أخرى لتكون سبب بركة لكل من يتعامل معها.