يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد عرس قانا الجليل 2024.

موعد عيد عرس قانا الجليل

إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في22 يناير2024، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار.

ويعد هذا العيد هو تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح بحياته وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضا سر الزواج.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ 28 عيدا خلال العام، وهى تنقسم إلى قسمين، وهما الأعياد السيدية الكبرى، والتي تخص السيد المسيح، وتعيش فيها الكنيسة أحداث تذكارا لأحداث أيام عصر السيد المسيح، من خلال الطقس الكنسي نعيش أحداث هذه المناسبات السيدية المهمة.

والفرق بين الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، فإن الأولى وفق المفهوم المسيحي تمس "خلاص البشرية" مباشرة، أما الثانية فهي أحدث أو عيد مختص بالسيد المسيح نفسه، ولكنه غير أساسي لإتمام خطة الخلاص.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة على: “البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، الصعود اليوم الأربعين من القيامة، عيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة”.

ويحتفل أقباط مصر اليوم بعيد الغطاس المجيد، أو عيد الظهور الإلهي بحسب العقيدة المسيحية، والذي تأسس فيه ضرورة وفرضية اتمام طقس المعمودية للدخول الى الديانة المسيحية، وتتم الصلوات فيه بالطقس الفرايحي.

واحتفل به الأقباط بالصوم الانقطاعي والمعروف ببرمون الغطاس قبيل صلاة القداس الإلهي،ثم حضور القداس عيد الغطاس المجيد وذلك من خلال اقامة قداس العيد مساء أمس الجمعة.

اذ ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في السادسة من مساء امس الجمعة، القداس الالهي احتفالا بعيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية الاقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية، والذي يأتي في إطار تقليد بابا الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يترأس بابا الكنيسة الأرثوذكسية صلاة عيد الغطاس المجيد، بكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وشارك البابا في صلاة القداس الإلهي، وفد رفيع المستوى يأتي على رأسه الأنبا إيلاريون أسقف غرب المحافظة، والانبا هيرمينا اسقف الوسط والشرق، والانبا بافلي اسقف عام المنتزة، بالإضافة إلى القمص ابرام إيميل وكيل بطريركية الإسكندرية.

اقرأ أيضا

تردد قناة النبأ الليبية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الافريقية