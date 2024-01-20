تفاديًا لأزمة جديدة.. تدابير احترازية لتأمين السكر بالسوق المحلية

تظل أزمة السكر واحدة من التحديات التي تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تفاديها خلال الفترة الراهنة والمقبلة بعدما تجاوز سعره الـ50 جنيها، حيث اتخذت الوزارة عددًا من التدابير تجنبًا لحدوث أزمة جديدة في ظل توافر كميات كبيرة من السلعة الاستراتيجية.

ويبلغ سعر طن القصب المورد في الموسم الحالي 1500 جنيه، بزيادة 400 جنيه عن العام الماضي، وسط إجراءات تحول بين توريد القصب إلى العصارات غير الشرعية، بينها قرار محافظ قنا رقم 23 لسنة 2024 بالحظر النهائى لنقل أى كميات من محصول قصب السكر من محافظة قنا إلى أي محافظة أخرى، وذلك عن الفترة من بداية موسم العصير لدى مصانع السكر بالمحافظة حتى نهاية موسم العصير فى 30/5/2024.



ضخ كميات بـ27 جنيهًا للكيلو فى معارض مبادرة خفض الأسعار

وأكد وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيها للكيلو، موضحًا أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بمبادرة خفض الأسعار يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر بصفة يومية.

وأشار الوزير إلى أنه وجّه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري على الأسواق، وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن على السكر.



سكر حر بـ27 جنيهًا للكيلو للبطاقات التموينية

وأصدر "المصيلحي" توجيهًا وزاريًا بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، بشأن طرح السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد على البطاقات التموينية المدعمة، حيث يصرف بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية عدد 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 3 أفراد. ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية عدد مستفيدين 4 أفراد فأكثر وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد تسدد نقدًا.

فيما قال اللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مصانع الشركة الـ8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل.

وأوضح "البديوي" أنه يتم توفير 95 ألف طن سكر شهريًا للبطاقات التموينية تتضمن 65 ألف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 ألف طن كحصص إضافية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.



تأمين احتياطى الـ6 أشهر

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية تم تعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر، ليكفي الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من السكر حتى شهر يوليو المقبل، وأيضا قامت وزارة التموين بالإعلان عن استيراد 200 ألف طن سكر خام، بإجمالي 450 ألف طن خام، نجحت الوزارة في تلبيتها من خلال تعاقداتها المختلفة، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على كمية 100 ألف طن سكر خام مستورد، بالإضافة إلى الكميات التي تم التعاقد عليها سابقا، وهي: 50 ألف طن تعاقد شركة السكر والصناعات التكاملية، 50 ألف طن تعاقد الهيئة العامة للسلع التموينية، و50 ألف طن تعاقد شركة الدقهلية للسكر.

وبدأ إنتاج السكر من القصب بداية شهر يناير الجاري، بينما يدخل إنتاج السكر من شركات البنجر اعتبارًا من شهر مارس المقبل، حيث كشف اللواء عصام الدين البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، عن أن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات (أسوان- الأقصر- قنا- سوهاج- المنيا) لإنتاج السكر من القصب والبنجر، وهي كوم أمبو، إدفو، أرمنت، قوص، دشنا، نجع حمادي، جرجا، أبوقرقاص.

وقال البديوي: إن اجمالي المساحة المزروعة من محصول القصب بلغ 300 ألف فدان، بينما بلغت المساحة الموردة إلى مصانع الشركة 205 آلاف فدان، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج نحو 650 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلى 9.3 مليار جنيه.



الاستعاضة عن فجوة محصول القصب بالبنجر

وأوضح البديوي: إن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر، الذي يبدأ في مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، منوهًا لتعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض، مضيفًا: إن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على التوريد تضمنت توفير المخصبات والمبيدات، بالإضافة إلى تعميم حوافز النقل لتشمل المصانع الثمانية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بعد أن كانت مقتصرة على مصنعي قوص وجرجا.

ولفت إلى أن طرح السكر في البورصة السلعية انعكس بشكل إيجابي على سعره في السوق، حيث تقوم المصانع بأخذ احتياجاتها واستخدامه في الإنتاج الصناعي، لافتا إلى أنه يتم طرح أسبوعيًا ما يتراوح من 20 إلى 25 ألف طن سكر في البورصة، منها ما يتراوح من 6000 إلى 6500 طن من شركة السكر للصناعات التكاملية، ولدينا قدرة على طرح كميات تصل إلى 10 آلاف طن أسبوعيا، وهو ما يتماشى مع قدرات الشركة على التكرير، حيث يتم تكرير نحو 1500 طن يوميا، ولدينا ما يتراوح من 120 إلى 150 ألف طن سكر خام مستورد للتكرير لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وصل حتى الآن منها نحو 75 ألف طن، جارٍ تكريرها، بالإضافة إلى ما تم استيراده لصالح شركة السكر بنحو 50 ألف طن.

وأشار إلى أن مخزون السكر يكفي حتى فبراير القادم، ولدينا وفرة منه سواء من خلال مخزون العام الماضي، فضلا عما تم استيراده. كما وردت «التموين» نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، منها: كوم أمبو بواقع 40 ألف طن، وإدفو وأرمنت لكل واحد منها 30 ألف طن؛ وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، حيث تم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتى الآن.



زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصانع التكرير

رئيس مصانع تكرير السكر بشركة السكر والصناعات التكاملية، علاء يوسف، أكد أن شركات السكر في السوق المحلية تغطي 86% من حجم الاستهلاك المحلي، وبنسبة 14% يتم توفيرها عبر الاستيراد من الخارج لتغطية السوق المحلية من خلال استيراد نحو 450 ألف طن سكر خام من الخارج.

وبيّن أن المصنع يقوم يوميًا بإنتاج 1450 طنا يوميا، بكمية تصل سنويًا إلى ما يقرب من 350 ألف طن سنويًا، يتم من خلالها إنتاج 46.5 ألف طن سكر تمويني في السنة، وأنه تم في العام الحالي تطوير مخزنين بمصنع تكرير السكر، إضافة إلى تطوير وحدة التعبئة، الذي يتم على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجارٍ العمل على المرحلة الثانية، والمتوقع لها اكتمالها قبل ديسمبر القادم، وذلك بتكلفة مالية إجمالية 5 ملايين جنيه.

وأوضح أنه يتم تكرير سكر لصالح الغير ولصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، لافتًا إلى أنه في العام الماضي 2022 تم تكرير نحو 347 ألفا و200 طن سكر خام، أنتجت نحو 345 ألفا و700 طن سكر صالح للاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن تلك الكميات من السكر الخام منها 50 ألف طن لصالح شركة المتحدة "صافولا"، و6 آلاف لصالح شركة القناة، بينما يتم حاليًا تكرير نحو 25 ألف طن لصالح شركة الفيوم، و20 ألف طن سكر خام لصالح شركة الدلتا للسكر.

كما أن القصب الذي يتم تكريره مورد من مصانع السكر التابعة لشركة الصناعات التكاملية في كوم أمبو، إدفو، أرمنت، دشنا، قوص، نجع حمادي، جرجا، أبوقرقاص، كاشفًا عن أن المصنع الأخير "أبوقرقاص" لن يتم استخدامه في موسم حصاد القصب 2024، الذي يبدأ في ديسمبر القادم، نتيجة تراجع المحصول الذي تم استلامه موسم 2023.

وعند زيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع التكرير سيتم العمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأنه يتم حاليًا العمل على إضافة 1500 فدان لزراعة بنجر السكر في الظهير الصحراوي بالوجه القبلي، وذلك لتعويض الفاقد من محصول القصب المورد لصالح وزارة التموين.

وشدد على أنه يتم دراسة إقامة وحدة تعبئة سكر جديدة في المصنع بطاقة إنتاجية 2000 طن يوميا، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون جنيه.

تدابير التموين لتأمين السكر للمواطنين

تدابير التموين لتأمين السكر للمواطنين