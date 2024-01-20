السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بقتل مسن بروض الفرج لجلسة 25 فبراير

محاكمة
محاكمة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهمين بقتل مُسن في روض الفرج لسرقته، لجلسة 25 فبراير المقبل، وحضر المتهمون الجلسة، وتم إيداعهم قفص الاتهام.

وتلقت قوات الأمن بقسم شرطة روض الفرج بلاغًا بوجود جثة مُسن داخل مسكنه، وبالانتقال إلى محل الواقعة، تم العثور على جثة مُسن مقيد بالحبال داخل مسكنه بدائرة القسم، وتبيَّن بعثرة محتويات الشقة السكنية.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات والاستماع إلى أقوال الشهود، تم التوصل إلى المتهمين مرتكبي الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجني عليه وتعذيبه وتقييده بالحبال بهدف السرقة. 

وكشفت مناظرة النيابة العامة عن أن الجثة لذكر في العقد السادس من عمره ويدعى "ش.ع.م"، وبه سحجات وآثار تعذيب على أنحاء جسده، وتوفي نتيجة توقف عضلة القلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محكمة جنايات القاهرة قتل مسن روض الفرج قفص الاتهام وجود جثة

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