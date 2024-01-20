المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة حيازة الحشيش بقصد الاتجار في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته فى القضية رقم 15527 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3374 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وسكرتارية محمد عفت.

تفاصيل القضية

بداية أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " زياد. و"، عامل، ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وباتخاذ الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته، أقرّ بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.