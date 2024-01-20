السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 146 قطعة سلاح و273 قضية مخدرات وتنفيذ 85344 حكمًا خلال 24 ساعة

سلاح
سلاح

شن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن،  حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط  146 قطعة سلاح ناري، و273 قضية مخدرات، وتنفيذ 85344 حكمًا قضائية متنوعة.

وقالت الداخلية، في بيانٍ، اليوم السبت: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 146 قطعة سلاح ناري بحوزة 122 متهمًا».

وأضافت: «وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85344 أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 273 قضية مخدرات بحوزة 302 متهمًا، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 15 متهمًا، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 36 متهمًا».

وتابعت: «وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 285 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 22069 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

حملات موسعة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مديريات الأمن

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