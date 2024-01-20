السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بتخفيضات 40%.. "الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

تواصل  وزارة الداخلية  فعاليات مبادرة “كلنا واحد” لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين  وتضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بإجمالي  1026 منفذًا، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.

أكثر من 2539 منفذ يشاركون فى مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات كبيرة 

 وارتكزت  المبادرة على توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

كما يشارك فى فاعليات المبادرة كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد أمان احتياجات المواطنين أسعار مخفضة للمواطنين

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