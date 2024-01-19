الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لصوص لافتات إعلانية في الشروق

المتهمين
المتهمين

تمكنت مباحث الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما.

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب الفك، وأقرّا بارتكابهما عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، بإرشدهما تم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.

مباحث الشروق مديرية امن القاهرة قسم شرطة الشروق دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات مالك مخزن خردة مقيم بدائرة قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

ضبط 35 كيلو مخدرات وتنفيذ 780 حكمًا فى دمياط وأسوان

إحباط تهريب مخدرات في أسيوط والإسماعيلية بـ 2.5 مليون جنيه

ضبط نصاب انتحل صفة مسئول هام بالدولة في الفيوم

ضبط 6 كيلو "حشيش وهيروين" في المطرية والشروق

احتفالا بعيد الشرطة الـ 72.. الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل عددا من طلاب إحدى المدارس

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بني سويف

خلال 24 ساعة.. تحرير 168 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم  بقرار الغلق

ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في منطقة النزهة بالقاهرة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

"أسوشيتد برس": التوتر بين نتنياهو وبايدن يعكس الخلاف الواسع بشأن نطاق حرب غزة

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

التنبؤات الجوية: موجة أمطار على غالبية أنحاء البلاد تبدأ الإثنين

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر بالجنيه المصري والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس