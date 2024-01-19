ضبط لصوص لافتات إعلانية في الشروق

تمكنت مباحث الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية تروسيكل بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما.

وبمواجهتهما، اعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب الفك، وأقرّا بارتكابهما عدد (2) واقعة سرقة بذات الأسلوب، بإرشدهما تم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.