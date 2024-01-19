احتفالا بعيد الشرطة الـ 72.. الحماية المدنية بالقاهرة تستقبل عددا من طلاب إحدى المدارس

استقبلت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة الجديدة، عددا من طلاب إحدى المدارس بالقاهرة، وتم الترحيب بهم وتقديم بعض الهدايا العينية لهم، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع، لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلاب المدارس لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء، احتفالا بعيد الشرطة الـ 72

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تعريف الأطفال بالدور المنوط لإداراة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية

كما تم إلقاء محاضرة للأطفال تعرفوا خلالها عن الدور المنوط لإداراة الحماية المدنية فى التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية بكافة أقسامها والتى تشمل "الإطفاء – الإنقاذ – المفرقعات".

كما تضمنت الزيارة عرض أحدث معدات الإطفاء والإنقاذ وشرح عن كيفية إستخدامهم ومدى أهمية تلك المعدات فى التعامل مع كافة البلاغات.

ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.