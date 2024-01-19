ضبط‏ 45856 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

10959 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 45856 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية، 551 مخالفة السير بدون تراخيص، 72 دراجة نارية مخالفة، 10959 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تضمنت المخالفات 1 مخالفة موقف عشوائى، 1073 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 6 مخالفات شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.