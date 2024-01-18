الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة تعرض منزل نجلها للاقتحام بدار السلام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن ادعاء سيدة اقتحام رجال الشرطة منزل نجلها وسرقة محتوياته (مبلغ مالى ومشغولات ذهبية) وتكسير محتويات الشقة الكائنة بدار السلام في القاهرة.

وتبين من الفحص عدم صحة الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شقيق الشاكية "صاحبة مقطع الفيديو"، عامل سبق اتهامه فى قضيتي "مخدرات"، لقيامه بالإتجار فيها بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة السلام، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- فرد خرطوش وطلقتين- مبلغ مالى- ميزان حساس.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه وأن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو رجال الشرطة اقتحام منزل ت وزارة الداخلية

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