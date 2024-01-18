ضبط كميات كبيرة من المواد التموينية المهربة فى حملة رقابية بمدينة طنطا

شن مفتشو الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية حملة، اليوم الخميس، في مدينة طنطا، برئاسة أحمد عبداللطيف ومحمد عبدالله، وتهدف الحملة إلى ضبط المخالفات التموينية ومكافحة تهريب المواد الغذائية والتموينية غير القانونية.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المواد التموينية المهربة وغير المدون عليها بيانات في عدة مصانع ومحلات في مركز طنطا، حيث تم ضبط 700 كيلو جرام من السكر ذي المصدر المجهول في مصنع حلويات، بالإضافة إلى ضبط 1200 كيلو جرام من السكر ذي. كما تم تحرير محضرين بيع بزيادة علبة سجائر من نوع "إل إم"، وتم أيضًا ضبط برميل واحد يحتوي على 200 كيلو جرام من الطحينة غير المدون عليها بيانات.

وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وبناءً على والأنشطة المختلفة التي أصدرها السيد طارق رحمي محافظ الغربية، وتهدف هذه الجهود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي للمخالفات التموينية.

وعلق المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على الحملة قائلًا: “نحن ملتزمون بتعزيز الرقابة على المواد التموينية والحد من المخالفات في المنطقة. سنواصل المتابعة الدقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم”.

وأكد استمرار هذه الحملات الرقابية في المستقبل، حيث تعد جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة التموينية وضمان توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بسعر مناسب وبشكل قانوني ومنتظم.

وأضاف أنه تم التعامل مع المخالفات بحزم، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وسيتم متابعة القضية بشكل جدي، موضخًا ضرورة مواصلة الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المستهلكين ومكافحة التلاعب في الأسواق، بهدف تحقيق العدالة التجارية وضمان توافر المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة ومعقولة للمواطنين.