إجراء ضد 22 محلًا وورشة في طنطا لمخالفة المواعيد الرسمية للغلق

أعلن الدكتور محمود عيسى، رئيس مركز ومدينة طنطا، إغلاق 22 محلًا وورشة في مركز ومدينة طنطا؛ بسبب مخالفتهم للمواعيد الرسمية للغلق.

جاء هذا خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية في مركز طنطا، حيث تم تنفيذ إجراءات الإغلاق بناءً على توجيهات الجهات الرسمية وعلي رأسها مجلس الوزراء.

بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ17 محلًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحد من الاستهلاك الزائد للكهرباء وتحقيق التوفير الأقصي للطاقة.

أكد الدكتور محمود عيسى، استمرار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء في نطاق الوحدة المحلية بمركز ومدينة طنطا، والتي تهدف إلى تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والورش، وتشمل هذه القرارات تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، وكذلك رؤساء الأحياء حيث تقوم هذه اللجان بتنفيذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بالقرارات الحكومية.

وأضاف "عيسى"، أن هذه اللجان تهدف إلى مراقبة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، والتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والانضباط، تتم زيارة جميع هذه المنشآت بانتظام للتحقق من التزامها بقواعد الإغلاق والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وتعكس التزام الحكومة بتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكد على أصحاب المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات الالتزام بالمواعيد الرسمية للغلق والالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة، فعدم الالتزام بتلك الإجراءات قد يؤدي إلى تطبيق عقوبات قانونية، بما في ذلك الغلق المؤقت أو الدائم للمنشأة.