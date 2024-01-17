الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 14 تاجرا يببعون السجائر بأزيد من التسعيرة في الغربية

سجائر
سجائر

نجحت مديرية التموين في محافظة الغربية، في ضبط 14 تاجرًا لبيع السجائر بالجملة والقطاعي في مراكز المحافظة، تم ضبطهم وهم يبيعون السجائر بـ أسعار تفوق التسعيرة الرسمية

وقاد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية مكبرة بالتعاون مع مفتشي الرقابة التموينية في المديرية لمراقبة وتفتيش محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

تم خلال هذه الحملة رصد 14 تاجرًا من تجار السجائر يقومون ببيع السجائر بأسعار تفوق التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، حيث تتراوحت الزيادة بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة.

حررت محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وتم إخطار النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتوقيع العقوبة القانونية اللازمة تجاههم.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية أن هذه الحملة تأتي في إطار التزام المديرية بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، تهدف هذه الجهود المستمرة إلى ضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين.

حملات دورية لضمان الامتثال للأسعار المحددة

وأشار أبو هاشم إلى أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر بشكل دوري لضمان الامتثال للأسعار المحددة ومكافحة التجاوزات التجارية. تهدف هذه الجهود إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع.

وأكد وكيل الوزارة أن ضبط هؤلاء التجار الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية هو جزء من الجهود المستمرة للحكومة في مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار وضمان استدامة التموين العادل للمواطنين، وأوضح أن تطبيق القوانين والعقوبات ضد المخالفين يعزز النظام الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

وأضاف أن هذه الحملة التفتيشية تعكس التزام مديرية التموين بالغربية بمكافحة التلاعب في الأسعار وتحقيق العدالة التجارية وتوفير الحماية الكافية للمستهلك داخل السوق المصري وحماية المستهلك على كل المستويات، وأكد أن هذه الجهود المستمرة ستستمر لضمان توافر المواد الأساسية بأسعار مناسبة وتحقيق العدالة في الأسواق التجارية.

مديرية التموين في محافظة الغربية أسعار تفوق التسعيرة الرسمية وكيل وزاره التموين بالغربيه لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي تتراوحت الزيادة بين 100 و200 جنيه للقاروصة الواحدة ضبط 14 تاجر ا يببعون السجائر بالجملة والقطاعي أزيد من التسعيرة بالغربية

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