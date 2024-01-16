الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 15 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملة تموينية في المحلة الكبرى بالغربية

مخابز
مخابز

نفذت مديرية التموين في محافظة الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، بالتعاون مع إدارة تموين المحلة، حملة تموينية مكبرة علي المخابز البلدية والسياحية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا للمخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في مركز المحلة الكبرى، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تمت الحملة بإشراف اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، واستهدفت التفتيش على المخابز في المركز والمدينة، وتم رصد عدة مخالفات من قبل المفتشين التموينيين، بما في ذلك التلاعب في مواصفات الخبز وعدم الامتثال للمواصفات الصحية والنظافة، والإغلاق خلال ساعات العمل الرسمية.

وتحرير 15 محضرًا لهذه المخالفات، وتم تحويل أصحاب المخابز إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، تم ضبط صاحب مخبز في قرية بمركز قطور، حيث تبيّن أنه استولى على 30 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، بإجمالي وزن طن ونصف، وقام ببيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي تقرير آخر، قدمت إدارة الرقابة التموينية بمركز السنطة، تقريرًا للمهندس محمد أبو هاشم، يفيد بضبط صاحب مخبز آخر استولى على 30 جوالًا من الدقيق المدعم المخصص له، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية استمرار هذه الحملات التموينية لردع المخالفين وتطبيق القانون بصرامة، وذلك لضمان سلامة المستهلكين ومنع التجاوزات فيما يتعلق بجودة المنتجات والأسعار. 

وشدد "رحمي"، على أهمية الحفاظ على الدعم الحكومي الذي يقدمه الدولة في مجال الخبز، وذلك في ضوء الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لدعمنظومة الخبز والتأكيد على ضرورة عدم انتهاكه وتجاوزه.

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