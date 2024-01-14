الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النني الكبير: ابني جاهز لموزمبيق ومشاركة محمد متروكة لـ"فيتوريا"

النني وصلاح
النني وصلاح

قال ناصر النني، نجم فريق بلدية المحلة السابق، والد محمد النني، لاعب المنتخب المصري ونادي أرسنال الإنجليزي، إن منتخب الفراعنة مستعد للمنافسة في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.

أضاف النني الكبير أن ابنه وزملائه في الفريق ينتظرون بفارغ الصبر بداية المنافسات، حيث تبدأ منافسات المنتخب اليوم في البطولة بلقاء منتخب موزمبيق في السابعة من مساء اليوم الأحد.

وأكد ناصر النني أنه تحدث مع ابنه أمس السبت، الذي شدد على أنه جاهزية مع نجوم المنتخب لمباراة اليوم، لافتًا إلى أن الفريق يتمتع بحالة معنوية عالية، معربًا عن ثقته في قدرة المنتخب الوطني على المنافسة بشكل جيد في البطولة، مشيرًا إلى أن التحضيرات الجيدة التي خضع لها الفريق قبل المسابقة ستؤتي ثمارها.

وأكد نجم بلدية المحلة الأسبق أن مشاركة ابنه من عدمه في لقاء اليوم متروكة للجهاز الفني، وأن محمد لاعب محترف يتقبل أي قرارات للمدير الفني ولا يملك مناقشتها لأنه يعلم دوره جيدًا.

وفي ختام تصريحاته، لـ “الدستور” أعرب ناصر النني عن تمنياته لمنتخب مصر بالتوفيق في البطولة، مؤكدًا أنه سيكون معهم بالقلب والروح، وسيؤازرهم في جميع مباريات البطولة.

ناصر النني نجم فريق بلدية المحلة السابق بطولة الأمم الإفريقية محمد صلاح ومحمد النني ليفربول وارسنال الإنجليزي

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