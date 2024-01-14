الأحد 14 يناير 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شدد طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومنع أي تعد جديد نهائيًا والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية وتفعيل كل الإجراءات، التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ؛ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

جاء ذلك أثناء متابعته، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كل التعديات في المهد.

وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة؛ للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.

وحرص المحافظ على الاطمئنان على سير العمل داخل مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 285 مترا مربعا داخل ديوان عام المحافظة والاطمئنان على توافر كل الأجهزة والمعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، مشيرا المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه وفقا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية.

ووجه المحافظ الدكتور محمود عراقيب، مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بسرعة الانتهاء من تصميم الخرائط الرقمية التفاعلية لكل المؤسسات والأماكن الخدمية بالمحافظة.

طارق رحمي محافظ الغربية إزالة التعديات على الأراضي الزراعية كافة الجهات المعنية والتعامل بكل حسم بقرارات مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض

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