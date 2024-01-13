السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتفقد تسلم معدات لدعم منظومة النظافة بطنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

شهد طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، وذلك في إطار الاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

وتفقد المحافظ ١٣٥ صندوق نظافة جديدا خاصة لعمال النظافة ومزودة بأدوات النظافة، وزي جديد لعمال النظافة، كما تفقد المحافظ معدات سيارات مياه وماكينة شفط مياه ولوادر تستخدم في الإزالات تم رفع كفاءتها للعمل بكفاءة عالية.

وأكد المحافظ، أن المعدات تأتي لدعم منظومة النظافة بالمركز والمدينة لتلبية احتياجاتها من المعدات لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وعدد من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات للعمل بها، خاصة الشوارع الضيقة ولتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل.

النهوض بقطاع النظافة بالغربية

ووجَّه المحافظ، بأهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة بالغربية، من خلال توفير المعدات الحديثة التي تسهم في القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.

وأشار المحافظ، إلى أنه من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة بمختلف المحافظات.

وحرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع عمال النظافة، مؤكدًا تقديره الكامل للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان في مختلف الظروف والأوقات، مثمَّنًا الدور الرائد لعمال تحسين البيئة في الارتقاء بالمظهر العام للمحافظة وما تشهده من مراحل تطوير في شتى المجالات والقطاعات الخدمية.

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دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة رفع مستوى النظافة والارتقاء رفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت دعم منظومة النظافة بالمركز والمدينة أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني دعم منظومة النظافة وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة

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