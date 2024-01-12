تحرير 10 محاضر ومخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالسنطة

أسفرت حملة من مديرية التموين بالغربية، تحت قيادة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، عن تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز السنطة، وذلك خلال الـ 24 ساعة المنقضية.

وكانت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وتحت إشراف منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، قد استهدفت التفتيش على المخابز فى مركز ومدينة السنطة، وحررت 10 محاضر مخالفات لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

التشديد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

ضبط صاحب مخبز استولى على 20 جوال دقيق بلدي مدعم

وفي السياق ذاته، وفي حملة تموينية علي مركز ومدينة السنطة ايضًا، تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز فى إحدي قري مركز السنطة، استولى على 20 جوال دقيق بلدي مدعم وزن الجوال 50 كيلو جرام بإجمالي وزن طن، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشي الرقابة التموينية بمركز السنطة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 20 أجوالة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.