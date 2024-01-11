ضبط 20 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

قبضت مديرية التموين بمحافظة الغربية، على 20 تاجر سجائر جملة وقطاعى بمراكز المحافظة، يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع المصرية والمستوردة، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة في القاروصة الواحدة.

وكان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة لمفتشى الرقابة التموينية بالمديرية للمرور والتفتيش علي محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعى بمراكز ومدن المحافظة، وتم خلالها رصد 20 تاجرًا يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية لجميع الأنواع، بواقع من 100 إلى 200 جنيه زيادة فى القاروصة الواحدة.

وتم تحرير محاضر بالوقائع لأصحاب المخالفات، وإخطار النيابات العامة المختصة لتجرى شئونها.

مكافحة الغش والتلاعب في الأسعار

من حهته، أكد وكيل وزارة التموين بالغربية، أن هذه الحملة تعكس التزام مديرية التموين بالغربية بمكافحة الغش والتلاعب في الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان توافر المواد الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للمواطنين، مؤكدًا استمرار هذه الحملات التفتيشية بشكل دوري لضمان الامتثال للأسعار المحددة ومكافحة التجاوزات التجارية. يهدف ذلك إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة ومنصفة للجميع.

وعلى صعيد مواز، تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية على 98 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 98 عبوة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.