مشاريع طبية بالغربية تغير شكل القطاع الطبى بوسط الدلتا

تحظى محافظة الغربية، بعدد من المشاريع فى القطاع الطبى ستغير شكل الخريطة الطبية بوسط الدلتا، حيث يأتى مستشفى طنطا العام، كأكبر المشاريع على مستوى المحافظة، والذى أنشأ على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة وستكون بديلا لمستشفى المنشاوى العام.

ويأتي المشروع الثانى وهو معهد أورام طنطا الجديد والذى سيكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع هو الذي من المفترض أن يضم 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة.

كما يأتى تطوير قسم العيادات الخارجية، في مستشفى رمد المحلة الذي تم إنشاؤه حديثا.

مستشفى رمد المحلة على مساحة 1965 متر مربع، ويتكون من 5 طوابق ويضم غرف عمليات على أحدث النظم الطبي

يذكر أن مستشفى رمد المحلة مقام على مساحة 1965 متر مربع، ويتكون من 5 طوابق ويضم غرف عمليات على أحدث النظم الطبية، وغرف إقامة وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، لعلاج مرضى الرمد وإجراء العمليات الجراحية في العيون.

كما يضم المستشفى 33 سرير إقامة، و2 سرير عناية مركزة، و2 سرير إفاقة، و5 غرف عمليات، و9 عيادات خارجية، إلى جانب قسما متخصصا في تقديم خدمات علاج الأسنان، أن التكلفة الإجمالية بلغت 126 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من أعمال التطوير الشامل بمستشفى حميات المحلة المقام على مساحة 8 أفدنة، عبارة عن مبانٍ أفقية تضم عيادات خارجية للأسنان وتنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والحميات، وقسم الاستقبال، وقسم الداخلي بواقع 106 أسرة ومقسمة إلى أجنحة، ووحدة غسيل كلوي تضم 18 ماكينة غسيل، ووحدة رعاية مركزة بها 16 سريرا، و10 أجهزة تنفس صناعي، ومبنى إداري، وسكن أطباء، ومعمل التحاليل، وقسم الأشعة، وتم تطوير المستشفى كليا في عام 2023.