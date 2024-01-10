ختام فعاليات ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية فى الغربية بحوار مع الشباب

اختتم ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية، فعالياته بحوار مفتوح مع الشباب، والذي عقد اليوم برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وذلك بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، الدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بهدف وضع رؤية متكاملة للأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية، في ظل اهتمام الدولة بتنمية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة لدعم ريادة الأعمال وتهيئة بيئة مناسبة للعمل من أجل تحقيق زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقلقل من الواردات وتعظيم الصادرات بهدف توفير العملات الصعبة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ولما كانت محافظة الغربية محافظة زراعية صناعية تتميز بوجود عدد من المصانع الحكومية الكبرى والتابعة لقطاع الأعمال الى جانب القرى المنتجة.

وفي بداية حديثة مع الشباب، أشار محافظ الغربية إلى أن الملتقى شاركت فيه جامعة طنطا كمنارة للعلم بالمحافظة بما يتوفر لديها من موارد بشرية متخصصة في شتى المجالات، وما تمتلكه من مراكز متخصصة، بالإضافة إلى البحوث العلمية والدراسات الميدانية التي تقوم الجامعة بإجرائها في مجالات متعددة ذات علاقة وثيقة بالتنمية الاقتصادية والصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهو الجهة المعنية بتنمية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق جهود كافة الجهات المعنية إلى جانب دورة في تقنين وضع المصانع والورش والمحال غير المرخصة لإدراجها في ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسية تنمية الأراضي لأغراض الصناعة وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، كما تهتم بإجراء الأبحاث العلمية والتي من شأنها رفع كفاءة الصناعات وتطويرها، موضحا أن الملتقى ضم ثلاث جلسات للخروج بتوصيات تدعم تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية.

رحمى: الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأكد محافظ الغربية، اهتمام رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة، بتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات، والتيسيرات الضرورية للنهوض بها، والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير المشاريع الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر وتشجيع إقامتها في إطار الإيمان الكامل بأنها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها منطلقًا أساسيًا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب من ناحية أخرى.

ودعا محافظ الغربية، الشباب للاستفادة من الملتقى للتعرف على أفكارهم الجديدة والابتكارية ومساعدتهم على تحويلها لمشروعات حقيقية تقدم خدمات ومنتجات تلبى احتياجات الأسواق بمحافظة الغربية، وتوفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وناجحة.