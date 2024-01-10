محافظ الغربية يُغلق ويُشمِّع 42 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم غلق وتشميع 42 منشأة في مراكز ومدن المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وذلك في خطوة حازمة لضمان الامتثال للإجراءات الاحترازية وتخفيف الأحمال الكهربية ومواعيد الغلق المقررة رسميًا.

وأكد طارق رحمي، على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة المكثفة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين للمواعيد الجديدة للغلق والإجراءات الاحترازية التي وضعها مجلس الوزراء، وجاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولضمان صحة وسلامة المواطنين، وكذلك للحد من إستهلاك الطاقة بشكل غير مقبول حسب توجيهات مجلس الوزاراء.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل صارم والالتزام بمواعيد الغلق، حيث يعتبر ذلك من الأمور الحاسمة للحد من انتشار الفيروسات ومنع إهدار الطاقة الكهربية، وأكد على أهمية تعاون المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية في هذا الصدد، مشددًا على أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمواعيد المحددة يعكس مدى وعي ومسؤولية الجميع تجاه الأزمات التي نواجهها.

وأضاف المحافظ، أنه يجري وفرقه الرقابية العمل بشكل متواصل لضمان تطبيق القرارات الحكومية ومواجهة أي مخالفات قد تحدث، ويعتزم المحافظ زيادة عدد الحملات الرقابية والتفتيشية في الفترة القادمة، بهدف التأكد من التزام الجميع ومواجهة أي مخالفات قد تضر بجهود الجكومة في مكافحة انتشار الأمراض والأوبئة وكذلك للعمل على منع هدر الطاقة وتخفيف الأحمال الكهربية.