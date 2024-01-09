ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 4 مدرسين بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا، في جلسته الرابعة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من محمد محمد عزام، محمد أحمد عبد الوهاب بكلية العلوم، محمد السيد منصور بـ كلية الآداب، مرفت حامد الحمامصى بكلية الصيدلة، خالد حسين عزت، نرمين أحمد كمال بكلية التربية الرياضية، وليد أحمد المرسى، عمرو عبد المنعم عبد الوهاب بكلية الطب، مى وهبه مدكور بكلية الهندسة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من مى محمد عباس بكلية الآداب، ميسرة محمد العزيز البوصيرى بكلية الصيدلة، رانيا أحمد محمد، هيثم محمود رمضان بكلية الزراعة، طارق السيد الشاذلى، أميرة محفوظ عبد الصمد، عمرو عرفه البدرى، محمد عبد العزيز عبد الهادى، محمد سعد ابو العينين، كريم جلال الشرقاوى، أسامة على عبد الوهاب، ايمان فوزى التباع بكلية الطب.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من أحمد محمود جميعى بكلية العلوم، هبه الله مصطفى الجندى بكلية الصيدلة، احمد منجى محمد بكلية الهندسة، حسناء الدسوقى عيسى بكلية التربية النوعية.

وجرى الموافقة على منح (100) درجة دبلوم مهني ومتخصص، وعدد (69) درجة ماجستير مهني ومتخصص، وعدد ( 33) درجة الدكتوراه أكاديمي ومهني وعدد 2 ببرنامج دكتور الصيدلة.