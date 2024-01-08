محافظ الغربية يقود حملة لإزالة التعديات على حرم النيل بكورنيش زفتى (صور)

شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على مواصلة رصد وإزالة كل أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، من خلال المرور الميداني أو وحدة المُتغيرات المكانية، وتنفيذ قرارات الإزالة والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يسمح نهائيًا بأي تعديات جديدة والتصدي بكل قوة لملف التعديات سواء بالبناء المُخالف أو التعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وإزالتها فورًا.

محافظ الغربية يزيل مخالفة بزفتى

جاء ذلك خلال ضبط المحافظ لعملية تعد بالبناء المخالف على حرم النيل مباشرة بكورنيش مدينة زفتى أثناء جولته التفقدية مساء اليوم لمدينة زفتى.

وعلى الفور، أصدر المحافظ تعليماته بالإزالة الفورية للمخالفة والتحفظ ومصادرة مواد البناء والمعدات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذًا للقانون، موجهًا بالقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

رافق المحافظ، ابراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتي، ونواب رئيس المدينة، على عملية الإزالة حتى الانتهاء من إزالة التعدي.

وأصدر محافظ الغربية توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل، ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة ومحاسبة المقصرين من المسئولين في أداء عملهم.