حملة تموينية في سمنود بالغربية تكشف عن مخالفات

نفذت مديرية تموين الغربية حملة تموينية بدائرة مركز ومدينة سمنود بإشراف المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، وبمشاركة المفتشين أحمد ورد ومحمد صلاح من المديرية، جاءت هذه الحملة استجابةً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت إشراف طارق رحمي محافظ الغربية.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر ضد محال تجارية مختلفة في سمنود، بسبب وجود مخالفات في المواد الغذائية التي تمتلكها تلك المحال، وفيما يلي تفاصيل تلك المحاضر:

محضر ضد مخزن مواد غذائية تم تحرير محضر ضد مخزن مواد غذائية بسبب حيازته عدد 1200 زجاجة عصير مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

محضر ضد محل أعلاف حيوانية: تم تحرير محضر ضد محل أعلاف حيوانية بسبب حيازته كمية من نخالة خشنة بوزن طن واحد مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج.

محضر ضد محل أسمدة زراعية: تم تحرير محضر ضد محل أسمدة زراعية بسبب حيازته كمية من الأسمدة الزراعية بوزن 300 كيلوجرام، والتي يُزعم أنها محظور تداولها في الأسواق العامة.

محضر ضد مخزن مواد غذائية: تم تحرير محضر ضد مخزن مواد غذائية بسبب تبديده لكمية من الكرتونات البطاطس المقرمشة، حيث تم ضبط 50 كرتونة منتهية الصلاحية وصدر قرار من النيابة العامة بإعدامها.

تجري حاليًا المتابعة لهذه المخالفات، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة وسلامة المواد الغذائية وحماية المستهلكين.

وعلق المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، على هذه الحملة قائلًا: "نحن ملتزمون بحماية المستهلك وضمان سلامته، ولن نتهاون في مكافحة أي مخالفات تتعلق بالمواد الغذائية. سنستمر في تنفيذ الحملات التموينية بشكل منتظم لضمان توفر منتجات ذات جودة عالية في الأسواق".

حملة تموينية في سمنود بالغربية

حملة تموينية في سمنود بالغربية

حملة تموينية في سمنود بالغربية