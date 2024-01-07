الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة نظافة ترفع 211 طنًا من القمامة والأتربة في طنطا

حملة نظافة
حملة نظافة

أعلنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، عن نجاح حملة نظافة شنتها معدات الوحدات المحلية، حيث تم رفع نحو 211 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة.

أكد محمود عيسي، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملة كانت تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في المدينة والقرى، وذلك من خلال تنظيف الطرق الفرعية والشوارع وتسويتها وتمهيدها لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وقد أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

مؤكدًا ان هذه الحملة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الوحدات المحلية في محافظة الغربية، للحفاظ على نظافة المدن والقري، وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتعكس هذه الحملة التزام المحافظة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين والمحافظة على صحتهم.

مضيفًا أن الحملات التي تنظمها الوحدات المحلية بالقري والمدن والمراكز مستمرة لرفع القمامة وتنظيف الشوارع والطرق الفرعية في كافة أنحاء المراكز الثمانية، بهدف تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وتعزيز جودة المعيشة في المدينة.

ويذكر أن الحملة قد لاقت استحسانًا واستجابة من قبل الأهالي، حيث قاموا بالتعاون مع فرق النظافة في تطبيق التدابير اللازمة للحفاظ على نظافة الشوارع والمساهمة في نجاح الحملة.

كما نظمت رئاسة مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو  142 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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