الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا

شهد طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس بطنطا، وذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة، العقيد أسامة هنداوي المخابرات الحربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، اعضاء مجلسي النواب والشيوخ،ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وهنأ محافظ الغربية الإخوة المسيحيين بالعيد، مؤكدًا أن مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها رمزًا للنسيج الواحد المترابط.

وأكد المحافظ على عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والفرح بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا خلال العظة، على أهمية التسامح والسلام في كل الأديان السماوية، فهي نعمة من النعم التي يجب أن نحمد الله عليها، ويجب علينا أن نبحث عن كيفية العيش في سلام، سواء سلام مع الله أو مع النفس أو مع الغير.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، قد بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء نصها "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بأرق ال تهاني والأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد سائلين المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية بالخير والبركات ومزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وكل عام وأنتم بخير".

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكلا من السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.

محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد بكنيسة مارى جرجس بطنطا
طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاخوة المسيحيين عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة

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