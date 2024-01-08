أهالي كفر الدغايدة: "حياة كريمة" وفرت توصيل الغاز الطبيعى في وقت قياسي

تسود حالة من السعادة والفرحة الكبيرة بين أهالي قرية كفر الدغايدة التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، بعد قرب الانتهاء الفعلي بـ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، هذه المبادرة أحدثت تحولًا كبيرًا في حياة سكان القرية ومنحتهم فرصًا جديدة للتطور والازدهار.

وتعد القرية هي ثالث قرية يتم الانتهاء من العمل بها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، بعد قريتي "تفهنا العزب" و"نهطاي"، وقد تم توصيل الغاز الطبيعي، كأحد اهم مشاريع المبادرة، لشوارع القرية في بداية تنفيذ المبادرة، ومن ثم بدأ التوصيل للمنازل، ما يعني أن الآلاف من المواطنين في القرية سيستفيدون من هذه الخدمة الحيوية، إلي جانب إنشاء مركز شباب وتطوير الوحدة الصحية ورصف الطرق الرئيسية والفرعية، وتجديد المدرسة الإبتدائية وزيادة فصولها.

مبادرة "حياة كريمة" تعد طوق نجاة لأهالي القرى المهمشة

وفي هذا السياق، أكد وائل السعدني، أحد أهالي قرية كفر الدغيدة، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد طوق نجاة لأهالي القرى المهمشة، التي ظلت تفتقر للخدمات العامة لسنوات طويلة، وأشاد بتوفير المبادرة لكافة الخدمات العامة في القرية، مثل توصيل الغاز الطبيعي وإنشاء مركز شباب وتطوير الوحدة الصحية ورصف الطرق الرئيسية والفرعية.

وأضاف أن عملية توصيل الغاز داخل القرية تمت بسرعة كبيرة، حيث تم الانتهاء من توصيل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، وتم التوصيل للمنازل، وأصبحت القرية بالكامل متمتعة بتوصيلات الغاز الطبيغي وذهبت بلا عودة أزمة إسطوانات الغاز.

سرعة توصيل الغاز للقرية كانت مفاجأة سارة للأهالي

من جانبه، أشار أحمد دراج، أحد مدرسي القرية، إلى أن سرعة العمل في توصيل الغاز للقرية كانت مفاجأة سارة للأهالي، إلي جانب توسعة المدرسة وتحديثها، وأشاد بمبادرة "حياة كريمة"، التي ستسهم في تحسين الحياة الإنسانية للأهالي وحولت القرية إلى مدينة من خلال توفير جميع الخدمات الضرورية مثل صرف صحي ومدارس ووحدات صحية وغيرها من المشروعات، وبفضل هذه المبادرة، لن يضطر الأهالي للسفر إلى المركز أو المدينة لإنهاء مصالحهم أو الحصول على الخدمات الأساسية.

وعلق العمدة فيصل سالم على المبادرة الرئاسية قائلًا: "إن مبادرة "حياة كريمة" هي نقلة نوعية في تطوير الريف المصري، وتعكس اهتمام الدولة الكبير بتحسين مستوى الحياة للمواطنين في القرى المهمشة، نحن ممتنون للرئيس السيسي على هذه المبادرة الرائعة ونعمل جاهدين لتنفيذها بأفضل شكل ممكن وفقًا للمعايير العالمية".

تحسين الظروف المعيشية في الريف المصري

وتعتبر مبادرة "حياة كريمة" جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحسين الظروف المعيشية في الريف المصري وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى وتوفير كافة الخدمات العامة، وتشمل المبادرة عدة مشروعات في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتنمية المهارات وتمكين المرأة.

ومبادرة "حياة كريمة" تعد نموذجًا للتنمية المستدامة في الريف، حيث تهدف إلى توفير حياة كريمة ومستدامة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في القرى المصرية. وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية الجمهورية الجديدة مصر 2030 التي تهدف إلى بناء مستقبل مستدام ومريح لجميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة

حياة كريمة