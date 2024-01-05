الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 4200 طنًا من القمامة والمخلفات في مراكز الغربية خلال 24 ساعة

نظافة
نظافة

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، عن نجاح حملات رفع القمامة والمخلفات والتراكمات الأتربة في مراكز المحافظة، حيث تم رفع 4200 طن خلال 24 ساعة، وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات تمت بالتعاون مع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية.

 تزويد مجالس المدن والأحياء بالمعدات اللازمة لتعزيز منظومة النظافة

و أكد محافظ الغربية، أنه تم تزويد مجالس المدن والأحياء بالمعدات اللازمة لتعزيز منظومة النظافة وتحسين الأداء، وتهدف هذه الجهود إلى رفع القمامة والمخلفات والأتربة من الطرق والشوارع على مستوى المراكز والمدن في المحافظة.

وأشاد "رحمي" بالجهود المبذولة من قبل مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية في تنظيف المنطقة والحفاظ على نظافتها، وأكد على أهمية العمل الجماعي والتعاون المستمر بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

التزام السلطات المحلية في المحافظة بتحسين البيئة والحفاظ على صحة المواطنين

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه الحملات الناجحة تعكس التزام السلطات المحلية في المحافظة بتحسين البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، وأشار إلى أهمية استمرار هذه الجهود وتكثيفها للحفاظ على المكانة البيئية المرموقة للغربية.

وأعرب محافظ الغربية، عن شكره وتقديره لجميع الأفراد المشاركين في هذه الحملات، ودعا إلى ضرورة استمرار العمل المشترك من أجل المحافظة على نظافة المنطقة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الحملات تمت بالتعاون مع مجالس المدن والأحياء تزويد مجالس المدن والأحياء بالمعدات اللازمة منظومة النظافة أهمية العمل الجماعي الحملات الناجحة تعكس التزام السلطات المحلية المشاركين في هذه الحملات

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