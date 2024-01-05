تشميع 23 محلا وورشة لـمخالفة مواعيد الغلق الرسمية في طنطا

قال محمود عيسى، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طنطا، بـمحافظة الغربية، إنه تم غلق 23 محلا وورشة، لـمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 19 محلا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء، موضحًا التزام الوحدة المحلية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتطبيق المواعيد الرسمية المحددة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال

وأشار عيسى، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش، وانه وجه الحملات باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة مخالفات مواعيد الغلق الرسمية للمحال التجارية والورش في المدينة، وخلال مرور اللجان التفتيشية بالوحدات المحلية للمركر، علي المدينة وداخل القري، وذلك حسب تعليمات محافظ الغربية طارق رحمي، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

فعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة

وأكد رئيس المدينة، على تفعيل عمل اللجان المشكلة بكل وحدة محلية، تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ويتم من خلالها المرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات، وذلك للالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية وتحقيق الانضباط التام.

وأضاف وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط التجاري وضمان التزام أصحاب المحلات والورش التجارية بالتشريعات والتعليمات الرسمية. وتعكس التدابير المتخذة حرص السلطات المحلية على تحقيق الانضباط التام في القطاع التجاري وتوفير بيئة مُنظمة وآمنة للمواطنين والزوار.

كما أشار عيسى، إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الجهود الرامية لتعزيز الانضباط العام، وتعكس التزام السلطات المحلية بتنفيذ القوانين والتشريعات بشكل صارم وعادل ومن المتوقع أن تستمر اللجان التفتيشية في عملها الميداني وتنفيذ إجراءاتها الرقابية لضمان الالتزام الكامل من قبل أصحاب المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بالمواعيد الرسمية والإجراءات القانونية.