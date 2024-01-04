محافظ الغربية يوجه بتذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من مشروع محور النعناعية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظ وممثلي الإنتاج الحربي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الإدارة الهندسية،رؤساء أحياء أول وثان المحلة وثان طنطا مركز كفر الزيات وطنطا، ومديرية الإسكان لمناقشة المشروعات التي يقوم بتنفيذها الهيئة القومية للإنتاج الحربي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بمحافظة الغربية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية موقف مشروعات محور النعناعية بكفر الزيات، طريق المعامل بمركز طنطا، شارع قطيني بحي ثان طنطا، كورنيش المحلة، شارع البحر بالمحلة والتي تساهم بدورها في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعدد من القطاعات المتنوعة بمحافظة الغربية.

وشدد محافظ الغربية، خلال الاجتماع على تذليل كافة المعوقات، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال، كما وجه المحافظ بمراعاة جودة الأعمال وإنهائها في توقيتاتها المحددة لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع حرصه على متابعة العمل في كافة المشروعات من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا تذليل كافة التحديات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.