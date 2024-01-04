محافظ الغربية ونائب وزير الصحة يشهدان مؤتمر الشباب والقضية السكانية

استقبل طارق رحمي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ3 محافظات من بينها محافظة الغربية للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

وشهد رحمي، وطارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، ظهر اليوم، مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية، بحضور الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عضو مجلس النواب، الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، الدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، مديري المديريات وشباب محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية، خلال المؤتمر، أهمية مشاركة الشباب في القضية السكانية نظرًا لما لديهم من دور فعال وفكر جديد نحو القضية السكانية والزيادة غير المبررة التي تتسبب في التهام جزء كبير من جهود التنمية والعديد من المعوقات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن مشاركته في رصد المشكلات المحلية مع القيادات التنفيذية ومتابعة ومواجهة المشكلات السكانية بالقرى والنجوع، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية في هذا الشأن للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعي المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة الغربية.