الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تحقق أحلام سكان "ميت المخلص" بزفتى فى الغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين في الريف، اختيرت قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، لتكون جزءًا من المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، لخدمة 54 قرية و88 تابعًا يقطنها 599 ألف مواطن بتكلفة تقديرية تجاوزت 4.5 مليار جنيه.

أحد سكان قرية ميت المخلص في مركز زفتى، أحمد موسى، أعرب عن سعادته وشكره للمبادرة التي حققت أحلامهم، بعد أن ظلت مجرد أحلام لسنوات طويلة، حيث عانى سكان القرية من عدم وجود محطة صرف صحي مثل القرى الأخرى، ما تسبب في انتشار الأمراض وتلوث المياه، ومع إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، تم بناء محطة صرف صحي في القرية، وتحولت الآمال إلى حقيقة، حيث تم توفير وحدة صحية نموذجية ومراكز خدمات تخدم القرية والقرية الأم شرشابة.

وشهدت القرية تطوير مركز الشباب، وهو ما كان يحلم به الشاب كامل عبدالخالق وأصدقاؤه، مؤكدًا أنه تم تحسين مركز شباب القرية ومركز شباب قرية شرشابة المجاورة، وأصبحت كل قرية تمتلك مركز شباب نموذجيًا يفوق توقعات السكان.

“الغاز الطبيعي” يحل أزمة أسطوانات البوتاجاز

وقال محمد مراد، أحد سكان القرية، إنه كان هناك طلب من سكان القرية لتوفير أسطوانات الغاز خاصةً في حالات الأزمات، وقد تم تحقيق أكثر من هذا الطلب من خلال مشروع الغاز الطبيعي، وجرى توصيل الغاز لأكثر من 80% من المنازل، وهذا يعتبر تحولًا نوعيًا للحياة في القرية، حيث لم يكن يتوقع السكان أن تقدم الدولة لهم هذه الخدمة.

وعلقت الدكتورة زينب سامي، منسقة مبادرة "حياة كريمة" بالغربية، بأن قرى مركز زفتي تعتبر نموذجًا لتطوير القرى المصرية، فقد تم تنفيذ أكثر من 1000 مشروع في المركز، بما في ذلك توفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب، وتطوير البنية التحتية والطرق، وتوفير خدمات الصحة والتعليم، وتأهيل الشباب وتوفير فرص العمل، وتعمل المبادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في عملية صنع القرار.

وتعتبر مبادرة "حياة كريمة" جزءًا من التزام الحكومة المصرية بتحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية وتوفير فرص التنمية المستدامة، وتهدف المبادرة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتعزيز فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الريف.

وتشكل مبادرة "حياة كريمة" خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتلبية احتياجات سكان القرى وتحقيق طموحاتهم، ومن المتوقع أن تستمر المبادرة في تنفيذ المشروعات والبرامج في العديد من المناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد، بهدف تحقيق التقدم والرفاهية للجميع.

حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة تحقق أحلام سكان قرية ميت المخلص مركز زفتى تحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين في الريف قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية قرية ميت المخلص في مركز زفتى حققت أحلامهم بعد ان ظلت مجرد أحلام لسنوات طويلة تطوير مركز شباب في القرية توفير أسطوانات الغاز خاصة في حالات الأزمات تحول ا نوعي ا للحياة في القرية

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